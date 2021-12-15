道指挫106點　微軟股價跌3.3%

市場仍在觀望聯儲局議息會議結果之際，美國11月生產物價指數(PPI)增幅創下11年來新高，顯示通脹壓力高企。道指跌106點或0.3%，報35,544點；納指跌175點或1.14%，報15,237.64點；標指跌34點或0.75%，報4,634點。

微軟股價收跌3.3%，盤中一度下跌約4.5%，創下逾一年來的最大盤中跌幅。

高盛給予Shopify「中性」評級，指該平台雖能處理支付、市場營銷、運輸、及客戶服務等多項項目，適合小型商店，但認為在疫情放緩下及公司擴充業務成本提升下，公司收入料減少，該公司股價挫3%。

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克已再出售價值約9.06億美元的特斯拉股票。Tesla股價再挫0.82%。

通脹壓力下，市場已建立聯儲局明年加息預期。摩根士丹利行政總裁James Gorman認為，加息除了是應對通脹的其中一個方法外，還能為將來面對經濟衰退時，積穀防饑。他解釋，目前經濟增長強勁，是加息的好時機，且此舉不但不會阻礙經濟復甦，反而能穩定經濟，惟可能會在一段時間內擾亂市場，強調目前市場需要的是經濟平衡。