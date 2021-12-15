道指跌106點　布油挫近1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.56；港匯見7.8005；離岸人民幣(CNH)報6.3691；美元兌日圓處113.72；歐元企1.1256，英鎊報1.3227。金價處1,772.12美元。布油報73.22美元，紐油處70.20美元。比特幣升3%，報4.82萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●市場仍在觀望聯儲局議息會議結果，道指跌106點或0.3%，報35,544點；納指跌175點或1.14%，報15,237.64點；標指跌34點或0.75%，報4,634點。

●即月恒生指數夜期收報23,628點，升30點，低水8點，成交23,805張。

●美國生產物價指數(PPI)於11月按年增長9.6%，創2010年開始統計該數據以來的最大年增幅，高於市場預期的增長9.2%。

●紐約期油1月合約收跌0.78%，每桶報70.73美元；布蘭特期油跌0.93%，每桶報73.7美元。

●紐約期金2月合約收跌0.9%，報1,772.3美元。

●歐股全線下跌，英國富時100指數7,218點，跌12點或0.18%；法國CAC指數亦跌47點或0.69%，報6,895點；德國DAX指數報15,453點，跌168點或1.08%。