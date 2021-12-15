石醴泉：電商掀混戰　趁亂踩過界

在內地政府大力推行反壟斷法後，整個電商行業可謂陷入一片混亂，不同公司都希望趁此機會來跨進別人的領域。最明顯的是阿里在聚划算和淘特增加投資和京東推出驚喜應用程式(App)，目的都以拼多多為目標。

拼多多在過去數年急劇增長，其每月活躍用戶數目也超過了淘寶，但獲利能力仍然遠低於阿里。阿里能否利用反壟斷法給予的好處來打贏拼多多，暫時還是未知數，但好戲或許在後頭。

此外，短視訊網站黏性非常高，和微信不相伯仲，如果直播帶貨等商業模式成功，也會拓寬阿里和京東等未來的增長空間，故可以預見直播帶貨會是兵家必爭之地。但同時間，內地政府宣布會增加對直播帶貨的監管，所以暫時難以預言直播帶貨行業未來發展情況如何。

這也是互聯網行業投資者目前遇到的難題，競爭和監管加劇同時出現，使投資者難以對未來盈利情況有準確掌握。但目前可以知道的是，電商成本確已有增加的趨勢。

阿里業務非常多樣化，包括雲計算、媒體和娛樂事業等，但除了電商業務外，其他還是在虧損階段。阿里電商業務成本開支，由今年初開始大幅增加，公司指出主要原因為投資於新增長點，包括聚划算、淘菜菜、全球速賣通、東南亞業務Lazada、運輸業務菜鳥和補貼商戶等。

阿里此等新開支在剛過去的第三季度，把電商營運獲利率(EBITA Margin)由31%減到19%。由於公司沒有詳細解釋補貼商戶究竟包括甚麼，所以目前也不清楚有多少補貼是因為業務增長需要，又有多少是因為純粹支持小微企業。

至於拼多多，推廣和銷售一直以來都是經營成本中最大的開支，在最高峰時甚至比公司銷售額還要高。拼多多在電話會議中指出，公司會減少推廣和銷售開支，轉而提高科研開支。

市場過去認為拼多多增長，主要是由強勁推廣和銷售開支來支持，所以當第三季度銷售額增長率比市場預期低，投資者便開始擔心拼多多是否已經開始受到推廣和銷售開支減低的影響。第四季通常是一年中最強的季度，投資者需拭目以待來季業績表現。

拼多多董事會也剛批准了公司用百億元人民幣來幫助中國農業科技發展，公司更明言此百億投資不是商業決定。如用公司過去兩季度平均淨利大約為每季20億元人民幣來算，估計未來3至5季公司或只能達致收支平衡。

京東業務可分為零售、物流運輸和新業務，公司盈利主要來自於零售，其他兩項業務還在虧損階段。京東非公認會計準則(non-GAAP)零售經營溢利率和去年同期比較相對穩定，但投資者不可不知，京東增加了股權獎勵支出，所以在會計準則下的經營溢利率從去年同期的2.5%，下跌至過去一季的1.2%。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議)