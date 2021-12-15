陳樂怡：內地經濟明年「穩」字當頭

市場靜候環球央行議息會議結果，美國聯儲局主席鮑威爾早前轉軚，認為通脹不再是暫時性現象，其立場轉變令市場認為當局可能對通脹採取更積極行動，連同美國11月消費物價指數(CPI)及就業數據維持強勁，市場估計議息會議將宣布加快收水，調高每月減買債規模，而近期孳息率曲線趨平亦不利風險資產。港股受制於外圍金融環境及中美角力，限制上升空間，恒生指數阻力於20天線(約24,242點)。

內地召開中央經濟工作會議，提出經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，並指跨周期及逆周期政策要有機結合。內地今年重心原本是放在跨周期，意外重提逆周期，反映經濟下行壓力不輕。明年經濟工作主調為「穩」字當頭，預計政策趨向積極「穩增長」。在貨幣政策層面，料會維持使用結構性工具，配合財政政策措施，預計將有新一輪降稅減費及刺激消費的措施，利好家電及汽車板塊。

房地產政策方面，會議提出要促進房地產業健康發展和良性循環，「房住不炒」的定調不變，但因城施策的彈性增加。另外，有報道引述監管部門及銀行消息，11月底銀行業金融機構房地產貸款按年增逾2,000億元人民幣(下同)，其中個人住房貸款餘額按年增逾1,100億元，顯示房地產融資初步回暖。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並無擁有上述建議股份權益)