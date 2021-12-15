中國經濟：11月社會消費品零售總額增長3.9%　遜預期

國家統計局公布，11月社會消費品零售總額4.1043萬億元人民幣(下同)，按年增長3.9%，低於預期的4.7%；比2019年11月份增長9%，兩年平均增速為4.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.7266萬億元，增長5.4%。扣除價格因素，11月份社會消費品零售總額按年實際增長0.5%。按月比較，11月份社會消費品零售總額增長0.22%。

1至11月城鎮固定資產投資按年增長5.2%，較預期5.4%低。1至11月全國房地產開發投資按年增長6%；比2019年1至11月增長13.2%，兩年平均增長6.4%。其中，住宅投資增長8.1%。

11月份規模以上工業增加值，扣除價格因素的按年實際增長3.8%，略高於預期，比2019年同期增長11.1%，兩年平均增長5.4%。按月比較，11月份，規模以上工業增加值比10月增長0.37%。今年首11個月，規模以上工業增加值按年增長10.1%，兩年平均增長6.1%。

11月份，規模以上工業主要能源產品生產按年均保持增長。其中，原煤增長4.6%，原油增長2.7%，天然氣增長4.4%，發電量增長0.2%。與上月比，原煤、天然氣生產增速加快，原油生產基本平穩，電力生產增速回落。

另外，11月份全國城鎮調查失業率為5%，比10月升0.1個百分點，按年則降0.2個百分點。1至11月份全國城鎮新增就業1,207萬人，超額完成全年預期目標。

國家統計局發言人付凌暉稱，內地經濟保持穩定恢復，實體經濟繼續加強，積極變化逐步增多，但也看到國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情散發影響仍持續，供給和需求依然面臨較多制約。