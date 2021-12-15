【高盛推介】騰訊低位整固　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日低位整固，周二(14日)失守460港元水平收市，跌約1.5%。周三(15日)隨即收復失地，現報461.8元，升約0.4%。有報道指騰訊雲對外披露其自研第六代100G雲服務器，自今年7月正式規模商用以來，5個月規模增長60倍。騰訊宣布，董事會料在下周四(23日)審議一項決議，以批准派發中期股息。

觀察個股輪證資金流向，周二資金趁低積極部署好倉，錄得約3,880萬元資金流入，為周二最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約2,820萬元，周二流入牛證的資金有約1,060萬元，並較集中在440元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於本周一(13日)錄得約180萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。周二部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至480元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見騰訊於周二繼續獲北水買入，錄得約2.5億元資金淨買入。

騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、行使價530元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿9.1倍，中期、低街貨。

騰訊購28172，行使價550元，2022年2月23日到期，實際槓桿13.0倍，相近條款、低街貨產品中，槓桿最高。

騰訊牛60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，高槓桿近牛。

騰訊牛52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，近50元收回距離遠牛。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，近40元收回距離遠熊。

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