【瑞通推介】大市靠穩　較多資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局議息結果公布前夕，美國11月生產物價指數(PPI)按年增幅創下11年來新高，顯示通脹壓力高企，道指周二(14日)跌106點或0.3%，報35,544點；納指跌1.1%。

市場關注疫情擴大打擊經濟復甦，加上憂慮內房債務危機爆發，港股周二全日捱沽，恒指午後一度挫近400點，低見23,560點，最終收跌318點或1.3%，收報23,635點，失守10天線，大市成交減至約1,200億港元(下同)。恒指連跌3日，累跌618點或2.6%。

恒指周二以裂口陰燭跌破10天線和小雙底頸綫支持，MACD牛差收窄，14日RSI降至38.14，或反映短期反彈完成，後市有機會考驗23,314點和23,175點雙底支持，10天線(23,839點)則已由支持變成反彈阻力。

恒指周三(15日)早段好淡爭持，曾跌穿23,600點後見支持。恒指好倉(牛證及認購權證)周二錄淨流入逾1.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾7,400萬元，反映投資者預期大市連日下跌後將見技術反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,000至23,099點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,400至24,499點。

比亞迪股份失守50天線後跌勢加劇，周二最多挫5.1%至273.4元的近兩個月低位，收跌3.7%於277.4元，險守11月初的276元配股價。比亞迪旗下比亞迪半導體宣布，自主研發的1200V功率器件驅動晶片BF1181，已於今月實現量產，並向各大廠商批量供貨。比亞迪股份周三早段續跌逾1%，再度回落至274元以下，暫連跌6個交易日。周二有近610萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約790萬元淨流出。比亞迪的引伸波幅近期回落，以3個月貼價認購期權的引伸波幅為例，目前於45%附近，為半年以來低位。

碧桂園服務是周二表現最差藍籌，重挫10.2%收市，報47.25元，連跌3個交易日並一舉跌穿10天和20天線。雖然公司近日進行股份回購，但受累內房同業債務危機，碧服走勢亦受牽連。碧服昨收市後公布6個月內不會配股及主席不會減持，股份周三早段反彈逾4%，高位重上49.75元。周二分別有逾200萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

投資者關注疫情擴大將影響經濟復甦，加上美國10年期債息低企，傳統經濟股受壓。友邦保險周二是超過1年以來收於80元以下，報79.95元，下跌1.5%，連跌4個交易日。友邦周三早段於80元水平爭持，月初創下的52周低位79元可視作短線支持。周二有逾160萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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