張智威：港股未擺脫弱勢　友邦繼續尋底

信誠證券聯席董事張智威表示，踏入12月年末，但港股仍未擺脫弱勢，目前仍處一浪低於一浪格局，且浪底愈推愈低，下一支持已下移至23,100點，寄望今年內能夠守穩其上。他又補充，市場觀望美國聯儲局議息結果，相信即使今次不加息，亦難免出口術加快「收水」，資金入市態度審慎，市場氣氛疲弱，料美股、港股上升動力有限，建議投資者繼續持盈保泰，候低再入場撈貨。