張智威：港股未擺脫弱勢 友邦繼續尋底
2021年12月15日 10:49
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信誠證券聯席董事張智威表示，踏入12月年末，但港股仍未擺脫弱勢，目前仍處一浪低於一浪格局，且浪底愈推愈低，下一支持已下移至23,100點，寄望今年內能夠守穩其上。他又補充，市場觀望美國聯儲局議息結果，相信即使今次不加息，亦難免出口術加快「收水」，資金入市態度審慎，市場氣氛疲弱，料美股、港股上升動力有限，建議投資者繼續持盈保泰，候低再入場撈貨。
內房及物管股方面，張直言是處於「母債子還」的局面，世茂服務(00873)近期收購上海世茂物管業務，而其股價更是跌至低殘。而碧桂園(02007)旗下的碧桂園服務(06098)隨即宣布，即日起6個月內與母公司將不會進行超過2億元人民幣資產出售及收購，以紓緩市場疑慮。張建議，投資者可嘗試博短線反彈，但不建議中長線持有。
張又指，作為不少投資者愛股的友邦保險(01299)，業務增長勢頭不俗，股價在年初曾升穿「紅底」，高位見109.3港元，但之後持續向下尋底，日前再度跌穿80元。主要由於市場擔心在股市轉弱下，友邦投資業務或受拖累，而因應疫情拖累，集團在第三季業績後，亦下調多個市場的新業務價值增長預測。技術走勢上，友邦呈一浪低於一浪，暫不宜沾手，至少要待重上浪頂約83.9元再考慮。