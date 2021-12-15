傳IG每月活躍用戶達20億　增速更勝Facebook

外媒引述消息人士透露，Meta旗下社交媒體Instagram在今年秋季每月活躍用戶數達到20 億，增長速度更勝同系的Facebook。

Instagram自從2018年6月公布，其活躍用戶突破10億大關以來，一直沒有更新用戶數量。由於Facebook在社交媒體已佔領導地位，因此Instagram盡量保持低調，以免被監管機構盯上。

消息人士稱，Instagram大約在今年10月已達到20億用戶的里程碑，意味從10億翻倍20億，僅花了3年多時間。而截至10月底，Facebook每月活躍用戶為29.1億，擴張速度正在放緩。

Edward Jones分析員David Heger表示，在TikTok的競爭下，Instagram用戶仍有如此可觀的增長非常難得。根據研調公司Forrester上月公布的調查結果，美國介乎12至17歲的民眾每周使用TikTok的人數比率63%；略高過Instagram的57%。

Instagram行政總裁Adam Mosseri上周出席美國參議院聽證會時表示，不會放棄推出兒童版Instagram的計劃，並承諾會確保孩童用戶的安全。但卻遭議員砲轟畫大餅，根本甚麼都未準備好。