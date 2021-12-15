【高盛推介】港交所失守460元　資金趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所近日創1個月新高後回調，連續兩日下跌。周三(15日)早上低開約1.4%，及後曾收窄跌幅重上460元水平，最低見455元，為過去一周低位。現報456.6元，跌約1.3%。

有券商指內地經濟復甦，當局政策清晰，加上南向及北向交易情況改善，將推動中概股回歸潮，但部分政策和地緣政治變化可能會導致北向交易減少。該行並考慮到股票及衍生產品交易量下降，下調其2021至2023財年每股盈利預測5%至17%。該行維持對港交所「增持」評級，目標價540元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二(14日)獲資金趁低轉向流入，有約410萬元。牛證於周二亦獲資金轉向流入，有約200萬元，並集中在420至425元收回區域的產品。

港交購11898，行使價504.38元，2022年2月23日到期，實際槓桿13.9倍，行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。

港交購14191，行使價500元，2022年4月04日到期，實際槓桿10.5倍，中期、低街貨。

港交牛53287，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，近35元收回距離遠牛。

港交沽15358，行使價428.68元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.9倍，貼價。

港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿、低面值。

港交熊68281，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率17.0倍，高槓桿貼熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。