【產經直播】內地A股明年有望跑出？

2021年12月15日 11:51
  • 東網電視
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    內地今日(15日)公布的11月經濟數據，表現參差，僅工業增速勝預期，零售及固投均遜預期，可否憧憬人行再次降準，甚至減息？
    雖然面對經濟下行風險，但近期內地A股仍然勢頭不錯，交投活躍。截至上日(14日)，滬深兩市成交額連續第38個交易日突破1萬億元人民幣，而反映外資動向的滬股通及深股通亦連續10天淨買入，投資者不妨跟隨部署A股？南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(03003)周一(13日)掛牌，用來捕捉A股升勢有何優勢？
    另一邊廂，美國11月生產物價指數(PPI)按年增長9.6%，是自2010年有統計以來最大增幅，高過市場預期。美國聯儲局將於周四(16日)凌晨公布的議息結果，在通脹壓力升溫下，立場會否比市場預期更「鷹」？對環球股市震盪有幾大？
    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。
    南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-mscia50
    南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
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    南方東英黃金期貨每日反向 (-1x)
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    南方東英全球智能駕駛指數ETF
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    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
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    南方東英中國醫療健康革新指數ETF
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    南方東英全球雲計算科技指數ETF
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    南方東英恒生科技指數ETF
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    南方東英科創板50指數ETF
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    南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
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