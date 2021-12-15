【產經直播】內地A股明年有望跑出？
2021年12月15日 11:51
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內地今日(15日)公布的11月經濟數據，表現參差，僅工業增速勝預期，零售及固投均遜預期，可否憧憬人行再次降準，甚至減息？
雖然面對經濟下行風險，但近期內地A股仍然勢頭不錯，交投活躍。截至上日(14日)，滬深兩市成交額連續第38個交易日突破1萬億元人民幣，而反映外資動向的滬股通及深股通亦連續10天淨買入，投資者不妨跟隨部署A股？南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(03003)周一(13日)掛牌，用來捕捉A股升勢有何優勢？
另一邊廂，美國11月生產物價指數(PPI)按年增長9.6%，是自2010年有統計以來最大增幅，高過市場預期。美國聯儲局將於周四(16日)凌晨公布的議息結果，在通脹壓力升溫下，立場會否比市場預期更「鷹」？對環球股市震盪有幾大？
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