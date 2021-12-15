【產經直播】內地A股明年有望跑出？

內地今日(15日)公布的11月經濟數據，表現參差，僅工業增速勝預期，零售及固投均遜預期，可否憧憬人行再次降準，甚至減息？

另一邊廂，美國11月生產物價指數(PPI)按年增長9.6%，是自2010年有統計以來最大增幅，高過市場預期。美國聯儲局將於周四(16日)凌晨公布的議息結果，在通脹壓力升溫下，立場會否比市場預期更「鷹」？對環球股市震盪有幾大？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。

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