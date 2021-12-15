惠理基金：疫情通脹升溫　多國狂掃金

新變種病毒Omicron肆虐，導致金融市場恐慌，加上聯儲局主席鮑威爾早前指，應放棄有關「通脹只是短暫性」的表述，市場對加息的擔憂仍存在。不過，有迹象顯示，內地投資者正買入黃金以對沖通脹上升風險，內地黃金交易所買賣基金(ETF)持倉續創新高，部分央行計劃增持黃金，為金價帶來支持。

內地黃金ETF持倉破頂

隨着Omicron在多國出現，該病毒更具有傳染力強的突變特性，一度引發金融市場恐慌。雖然未有證據顯示病毒會使患者染上重症，但有分析指，疫苗對壓制該病毒傳播的成效或未如預期，意味多國於短期內會繼續實施管制入境措施，避險情緒升溫下，資金有望流入黃金ETF避險。

另外，鮑威爾於上月出席參議院聽證會，期間表示通脹進一步上升的風險正在增加，應該放棄有關「通脹只是短暫性」的表述，反映通脹升溫的大趨勢已不能逆轉，金融市場基本上對通脹持續升溫已有共識。不過，變種病毒對全球經濟的威脅仍是未知之數，相信當局不會貿然於短期內加息，會靜待該病毒的效應浮現後再作決定，因此暫時毋須過分憂慮當局會加快收水。

事實上，市場增持黃金以規避風險的意欲仍在。香港政府統計處的數據顯示，今年10月份內地從香港淨進口的黃金數量達54.26噸，按月急增56%，為2018年6月以來最高水平。截至10月底，內地已連續5個月買入黃金，年初以來黃金ETF淨流入量達到12噸，持有數量共有74噸，黃金ETF資產管理數量創下歷史新高。

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波蘭央行擬購百噸儲備

除了內地積極進口黃金外，波蘭央行亦計劃大量增加黃金儲備。行長格拉平斯基早前表示，計劃在2022年增加100噸黃金儲備，因黃金沒有信用風險，不會因任何國家經濟政策而貶值，作為貨幣資產也有一些優勢。截至8月底止數據顯示，波蘭央行黃金儲備量為230.2噸，世界排名在第23位，黃金儲備量在總資產中佔比約6.5%，與美國和德國的比例相似。事實上，波蘭央行在2018至2019年間，合共增持了126噸黃金儲備。

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