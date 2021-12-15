星展香港：料明年內地經濟增長5.3%　出口面臨挑戰

內地周三(15日)公布最新經濟數據，星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮表示，大多數字均合符預期，惟因內地因零聲的新冠肺炎疫情所引發的社交隔離措施影響零售表現。他指出，工業產出方面已有改善，料內地短期內不會再有限電措施，相信短期內將繼續有利工業生產，預期明年內地經濟增長將達至5.3%。

周指出，隨着內地人口老化及內房調控問題，認為政府將會以財政政策先行刺激經濟，加大投資在包括電訊網絡、智能物流等新基建項目，以全要素生產率(TFP)支撐國內的經濟增長。

內房問題上，他指出，雖然房地產過去佔20%至30%的國內生產總值，惟高房價問題對社會及經濟構成長遠影響，故認為當局想徹底改善高樓價問題，並將堅持「住房不炒」的方針。

然而，2022年的出口將面臨重大挑戰，周表示，隨着全球疫情緩和，原本的訂單數量或會返回原生產地；同時在今年的高基數效應下，亦會影響明年出口表現。

人民銀行今日進行5,000億元人民幣1年期中期借貸便利(MLF)操作，周指出，反映流動性邊際放鬆的定調明顯，認為未來降準可能性相當高，惟當局仍需時間觀察降準對實體經濟的效用，因此短期內下調貸款市場報價利率(LPR)的機會不大。