企業冀員工盡快注射疫苗　Kroger有賞有罰...

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，觸發企業「威迫利誘」員工注射疫苗抗疫。美國最大私營僱主之一，擁有46.5萬名全職及兼職員工的連鎖超市Kroger Co宣布，明年1月1日起將不再為未接種疫苗的員工提供新冠肺炎有薪病假，若非公會的受薪員工未接種疫苗，且參加公司醫療保健計劃，將須支付每月50美元的健康保險附加費。另外，完全接種疫苗的任何員工將可獲得100美元的一次性獎勵，該政策將持續運作。

人力資源管理諮詢公司Mercer的顧問表示，企業為了讓員工接種疫苗用盡方法，例如教育活動和獎勵政策等，但成效都不夠明顯。他指出，企業管理層可能要想辦法讓員工的錢包感受到一點衝擊，員工才會真的有動力去打針，提高接種水平。

其他公司也加強了一些防疫限制，包括懲罰沒有接種疫苗的員工。11月開始，未接種疫苗的達美航空員工必須每月支付200美元的健康保險附加費。此外，蘋果公司宣布恢復旗下直營門市口罩規定並限制人數。而最新傳出谷歌向員工發信，若拒絕注重射疫苗，將被迫放無薪假甚至解僱。