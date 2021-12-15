【中美新角力】中銀Vs花旗信用卡！年尾消費如何選邊站？

正所謂「每逢佳節使多蚊」，買裝飾、送禮物、開Party訂食物，計埋都使唔少，用啱信用卡隨時幫你慳返啲。今日就嚟個信用卡優惠「中美大戰」！講緊嘅係中國硬撼花旗...銀行信用卡啫，就同你「住、買、食、行」逐一拆解。

住：

花旗集團趁佳節推出Citi信用卡及扣賬卡客戶專屬禮遇，如果想「宅度假(Staycation)」，或者本地遊放鬆一下，花旗銀行同預訂平台Klook推出憑分消費計劃，由即日起至2022年2月28日，指定Citi信用卡客戶於Klook平台，透過Citi Pay with Points抵銷200蚊或以上簽帳，可獲得100蚊Klook優惠碼，於下次簽帳滿200蚊時使用。每位用戶最多享優惠3次。

買：

講到中銀信用卡，最大特點就梗係方便淘寶啦！中銀嘅淘寶World萬事達卡，淘寶購物日日無上限0%手續費，連海外簽帳都係0%手續費，網上及實體店都適用。以一般信用卡收2.5%手續費為例，年中都使多唔少錢，而其他中銀信用卡都可享1.5%手續費。另外，成功綁定中銀信用卡之AlipayHK(支付寶香港)的合資格客戶，有機會享20蚊迎新獎賞。包你淘到「剁手手」！

食：

不論訂Party美食抑或買禮品，大家都傾向網購。憑Citi信用卡或扣賬卡於HKTVmall單一淨額簽帳滿800蚊，付款時輸入指定優惠碼，可享80蚊購物禮券，變相9折。相關優惠碼可使用各兩次，最高可享320蚊購物禮券，優惠期至年底。

行：

中銀信用卡另一項特色就是提供人民幣及港元「雙幣」，於內地簽帳會以人民幣結算，香港及海外簽帳會以港幣結算，毋須因兌換貨幣而支付額外支出，適合需要經常往返中港兩地人士。中銀銀聯雙幣白金卡網上簽帳及手機支付交易有4%現金回贈，交水電煤、八達通自動增值都有回贈，仲可以支付大灣區內公共服務帳單。