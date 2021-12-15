油價偏軟　道期升35點

美匯指數報96.46；港匯見7.8028；離岸人民幣(CNH)報6.3710；美元兌日圓報113.73；歐元企1.1275，英鎊處1.3271。金價報1,768美元。油價偏軟，布油報73.24美元，紐油報70.16美元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨升35點。

●市後關注點

21:30 美國11月零售銷售

23:00 美國10月商業庫存

-新增融資方案！佳兆業境外債權人擬購其內地不良貸款。

●中國經濟：

-11月社會消費品零售總額增長3.9%，遜預期。

-統計局：地產銷售及投資升勢減緩，高負債房企風險上升。

-統計局：消費升級趨勢持續，「就地過年」影響需要觀察。

-人行進行5,000億人幣1年期MLF操作，利率維持2.95厘。

-70大中城市新盤售價下降，廣州按月跌0.6%。

●傳美國將把8間中企列入黑名單，包括大疆及曠視等。

●傳谷歌警告不接種新冠疫苗員工最終或被解僱。

●UBER尋求出售滴滴等非戰略性持股套現。

●Netflix在印度發動減價戰，月費大劈6成搶客。

●女股神警告未來一年最大風險非通脹，而係...

●市場押注供應短缺，鋰價漲至5年高位。

●傳IG每月活躍用戶達20億，增速更勝Facebook。

●企業冀員工盡快注射疫苗，Kroger有賞有罰...

●美國政壇股神逐個數，佩洛西炒股發大財。