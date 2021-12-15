安永：明年香港新股料集資逾3500億元　將比今年好

環球新股市場熱鬧，會計師行安永報告顯示，全年共有2,388家企業上市，集資4,533億美元，按年分別上升64%及67%，創近20年紀錄。納斯達克市場集資975億美元成為榜首，紐約證券交易所及上海證券交易所分別以582億美元及580億美元，位列第二及三位，香港則以415億美元落得「梗頸四」。不過，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，隨市場進一步消化監管消息、企業在新冠肺炎疫情下對融資需求，明年本港新股市場會比今年好，並有力重返三甲，料明年全年集資總額或逾3,500億港元，宗數約100至120，惟能否重上4,000億港元，則須視乎有否石油企等「巨無霸新股」(Mega IPO)在港上市。

蔡氏解釋，近年「巨無霸新股」左右新股市場集資排名，內地監管政策出台，原是新股主要動力的物業管理公司、教育公司等成為監管主要對象，影響部分企業的上市時間表，加上今年香港股市表現跑輸其他主要市場，導致本港今年「大Deal」不是特別多。

另中資企業對香港愈來愈重要，會計師行安永統計顯示，今年有94家公司上市，90%來自內地，按年增加15個百分點，僅9%由本地市場供應。若以總集資3,237億元計，中資企業貢獻97.93%。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指出，過去幾年新股市場均由中資公司主導，由於中國企業增長迅速，相信未來有關趨勢會持續 。

安永審計服務合夥人賴耘峯補充，中國內地新冠肺炎疫情管控得宜，經濟亦率先從疫情復甦，故企業所受影響輕微。

蔡偉榮指，雖然本港有許多具潛力的初創公司，惟目前香港資本市場的配套、投資者範圍等限制，給予該類公司的估值遠低於美國市場，故大部分初創企仍然視美國為上市的首選地。