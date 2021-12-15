強積金混合型基金納入中港板塊　A股比重達2成

隨強制性公積金計劃管理局去年將上交所、深交所納入核准證券交易所名單，意味着A股未來將可佔基金淨資產值10%或以上。對此，香港投資基金公會(HKIFA)與韋萊韜悅(Willis Towers Watson)檢討及更改部分強積金混合型基金的基準指標。新基準將強積金混合型基金中的港股板塊，延伸至中港板塊，參照A股在富時強積金的權重，A股比重將佔20%。

HKIFA投資諮詢業務高級主任鄭榮發解釋，愈來愈多指數公司將A股納入其新興市場指數，同時有更多投資經理人增加對A股部署，因此審視強積金混合資產的基準，而審視主要關注股票部分，不包括債券等。

新基準下強積金基金經理可揀選的成分股將從322隻，擴大至1,060隻。新基準將分4階段實施(2023年7月、2023年10月、2024年1月和2024年4月)，每次調升5%權重，讓業界有足夠時間準備，並與相關投資者溝通。

鄭氏指，市面上強積金混合型基金數量有86隻，不會預期所有基金經理完全跟隨建議，惟調研顯示，不少經理人有興趣在投資組合加入A股，料將跟隨新基準循序漸進納入A股成分股。