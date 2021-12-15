整體甲級商廈空置率回落　金鐘區表現最佳

中港兩地通關在即，市場氣氛有望好轉。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，11月份本港指標甲級商廈整體空置較上月回落0.4個百分點至9.6%，當中金鐘甲廈空置大幅減少約2.1個百分點。

該報告指出，上月各區指標甲廈空置率都出現下跌，其中以金鐘表現最好，空置率由8.6%顯著下降至6.5%，為眾區最低。至於上環甲廈空置率亦由10月份的9.4%跌至8.7%，跌幅約0.7個百分點。

其他地區如中環甲級寫字樓空置率也跌穿8%，至上月的7.7%，跌0.3個百分點。東九龍仍然是空置最高地區，有關比率高達15.1%，按月亦跌約0.4個百分點。

另方面，11月分散業權指標甲廈平均呎租按月回落約0.4%，以分區計，以灣仔跌幅較大，上月平均呎租約46.8元，按月挫約4.6%，而上環呎租亦跌約4.5%至50.1元。另外，10月呎租金大幅下挫的葵涌區，上月回升約2.9%至25.3元。

上月整體甲廈平均呎售價按月則漲約0.7%，以分區計，以東九龍升幅較理想，該區11月平均呎價約11,386元，按月上升約1.9%，其次是尖沙咀，呎價約12,820元，較10月份漲約1.8%。至於中環甲廈呎價約32,219元，按月未有變化。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然現時寫字樓空置率仍然高企，但隨着「小通關」在即，預料投資者入市信心會有所增加，「北水」亦會回歸商廈物業，市場氣氛會變得更為熾熱，帶動成交向上。