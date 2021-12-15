余偉文：金融三大「引擎」促銀行業發展　需培養本地人才

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，金融科技、綠色金融和粵港澳大灣區為銀行業帶來的巨大機遇，銀行業在擴展業務之際，同時慨嘆人才招聘不易。他指，金融人才對香港作為國際金融中心的未來發展至關重要，金管局會與各方共同努力，冀在未來3至5年見到實質成效。

他引述研究報告指，金融科技、綠色金融，和大灣區財富管理這3大範疇的人才尤其供不應求。為填補人才缺口，除吸納世界各地精英匯聚香港，壯大本地人才庫更為重要。因此，在9月至11月期間，金管局與業界和香港銀行學會合作，在各大學校園舉辦11場職前講座，並推出免費的銀行業銜接課程，學生反應遠超預期，為滿足需求，決定把名額由原先設定的50個大幅上調至約220個。

他表示，銀行業並非商科畢業生的專利，銀行有前、中、後台不同的工作崗位，可容納來自不同學科、性格和志向的新人作長遠發展。加上近年銀行加快數碼化轉型，以及更重視綠色和可持續金融，衍生出更多新的專業工種，例如人工智能工程師、數據分析師、氣候風險管理專業人員等。銀行在招聘相關職位時，主修電子工程、金融科技、環境科學等學科的畢業生可能會更「吃香」。

金管局聯同業界推出「銀行業人才起動計劃」、「金融科技人才培育計劃」，和「私人財富管理先導人才培訓計劃」等，為大學生提供不同領域的實習機會，並建立工作技能，相關計劃推出以來已吸引約2,000名學生參與。他稱，除了大學生，金管局未來會將推廣活動擴展至高中生層面，現正與教育局商討在2022年中，為高中生、家長和老師舉辦銀行業講座。

除了培養新血，金管局連同業界正努力提升現有銀行從業員的技能。本月初，金管局在銀行專業資歷架構下推出「金融科技」新單元，具認證的相關專業培訓課程將於未來數月推出。課程內容涵蓋金融科技運用、人工智能、大數據、區塊鏈技術、合規科技等，藉此提升金融科技從業員的專業能力。接下來，金管局正籌備「綠色及可持續金融」新單元，冀更好應付未來銀行業所需。