翠怡花園兩房業主辣招期滿即沽　持貨3年僅賺20萬

青衣翠怡花園兩房業主待辣招期滿即沽貨，放盤兩個月，減價20萬元，以620萬元售出，持貨3年帳面只賺20萬元，樓價升幅僅約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山承德山莊1座中層D室，實用面積約539方呎，兩房間隔，原先開價約2.8萬元，議價後以月租2.55萬元成交，呎租約47.3元，業主於2010年3月以約680萬元購入上述物業。

●中原柳志明稱，堅尼地城綠意居高層D室，實用面積約535方呎，三房間隔，望海景，以1,128萬元易手，呎價約21,084元，新買家屬於用家，原業主於2004年6月以396萬元買入單位，持貨17年帳面獲利732萬元，單位升值約1.85倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角峰景大廈低層B室，實用面積約1,324方呎，兩房連工人房間隔，望池景，獲區外換樓客以2,150萬元承接，呎價約16,239元，原業主早於1999年5月以516萬元購入自住，持貨22年帳面獲利1,634萬元，期內升值近3.2倍。

●中原趙鴻運透露，太古城12月暫錄得27宗租賃成交，平均實用呎租約38.5元，該盤海棠閣高層H室，實用面積約1,114方呎，套三房及工人房間隔，享郵輪碼頭全海景，10月底放租，叫租4.5萬元，最終以4.3萬元租出，呎租約38.6元，業主於2003年9月以280萬元買入單位。

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九龍區

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城10座中高層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初開價840萬元，放盤近3個月，最終降價40萬元，以800萬元成交，呎價約15,474元，新買家入市自用，原業主於1995年6月以400萬元一手購入，持貨26年現轉手帳面獲利400萬元，單位升值1倍。

●香港置業胡耀才透露，觀塘凱滙5座低層D室，實用面積約594方呎，兩房間隔，以約2.2.萬元放租約2個月後，雙方議價後減價2,000元，外區客以2萬元租出，呎租約33.7元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●香港置業周栢達稱，西南九龍浪澄灣1座低層D室，實用面積約567方呎，兩房間隔，享海景，原先叫價1,080萬元，經議價後減80萬元，終以1,000萬元易手，呎價約17,637元，新買家為單身男士，睇樓兩次後拍板入市。

●香港置業郭德文表示，長沙灣怡閣苑G座低層5室，實用面積約530方呎，兩房間隔，以約1.65萬元放租兩日後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價700元，以約1.58萬元租出，呎租約29.8元，新租客為夫婦，睇樓3次後即決定承租上述單位。

●中原吳家俊指，長沙灣喜韻12月錄兩宗買賣，包括1座高層A室，實用面積約730方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初開價1,350萬元，最終以1,310萬元成交，呎價約17,945元，新買家為同區租客，遂決定轉租為買，購入上址自住。

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新界區

●利嘉閣曾定杰指，青衣翠怡花園6座極高層單位，實用面積約365方呎，兩房間隔，望海景，放盤約兩個月，近日以620萬元獲準新婚客承接，減價約20萬元或約3.1%，呎價約16,986元，原業主於2018年7月以約600萬元購入，持貨約3年轉手帳面獲利約20萬元，物業升值約3.3%，新買家為準新婚客，睇樓兩星期，睇樓兩次決定入市。

●世紀21集團林國輝表示，荃灣中心9座高層D室，實用面積422方呎，三房間隔，以510萬元成交，呎價約12,085元，原業主於2013年3月以327萬元購入，持貨8年帳面獲利183萬元，期內升值約56%。

●祥益林偉光表示，屯門大興花園2期1座高層G室，實用面積約447方呎，兩房間隔，原業主有12萬元的議價空間，區內首置客遂便決定以588萬元購入，呎價約13,154元。

●祥益稱，屯門翠林花園C座中層4室，實用面積約330方呎，兩房間隔，區內首置客見屋苑鄰近家人，方便照應，獲減價達26萬元，決定以474萬元購入作自住之用，呎價約14,364元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋兆康G座高層3室，實用面積449方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，加上原業主增加議幅，累積減價20萬元，上述買家遂便決定於已補價自由市場以505萬元購入自用，呎價約11,247元。

●美聯羅立恒透露，屯門卓爾居6座中層E室，兩房間隔，實用面積約534方呎，放盤僅一天即獲外區客垂青，斥資768萬元購入自住，呎價約14,382元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊12月累錄約15宗買賣，本星期成交有所減慢，主要因為元朗站新盤開售在即，屋苑翠湖居4座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，新近以506萬元交吉易手，呎價約11,295元，原業主於2015年2月以348萬元買入，持貨6年轉售帳面獲利158萬元，期內升值約45%。

●美聯趙智敏表示，元朗朗屏8號12月暫錄約3宗買賣，包括2座高層J室，實用面積約597方呎，三房間隔，放盤僅兩星期，以938萬元成交，呎價約15,712元，新買家睇好北區發展，火速決定承接。

●美聯趙智敏表示，元朗新盤開售在即，有外區客搶先入市，同系YOHO MIDTOWN第7座中層Ａ室，實用面積約507方呎，放盤僅約半個月，新近獲外區用家洽商承接，議價後以930萬元成交，呎價約18,343元。

●利嘉閣黃永全指，元朗采葉庭8座中層F室，實用面積約658方呎，套三房間隔，原先叫價900萬元，經議價後減價60萬元或約6.7%，新近以840萬元易手，呎價約12,766元，屋苑12月暫錄3宗二手買賣，屋苑現約有50個單位放售，叫價由650萬元起。

●中原王勤學稱，元朗尚悅12月暫錄約10宗買賣，逼近上月全月14宗的紀錄，屋苑新近錄得12座低層D室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價629萬元，議價後以610萬元成交，呎價約13,708元，新買家為上車客。

●中原劉少忠透露，上水新都廣場12月暫錄約1宗買賣，屋苑2座高層C室，實用面積約596方呎，套三房間隔，以886萬元沽出，呎價約14,866元，新新買家為用家，見單位少有放盤，即購入單位自住。

●美聯陳梓彬表示，上水皇府山8座中層D室，兩房間隔，實用面積約503方呎，業主放租不足一周，即獲新租客以市租1.45萬元承租，呎租約28.8元，業主於2019年11月以580萬元購入上述物業，按照承租金計算，回報率約3厘。

●中原黎宗文表示，沙田御龍山1座高層B室，實用面積約680方呎，套三房間隔，以1,378萬元易手，呎價約20,265元，原業主則於2010年以873萬元購入，持貨11年帳面獲利約505萬元，單位升值約57.8%。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山新港城C高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤1個月，當時叫價630萬元，減價10萬元，減幅約1.6%，終以620萬元獲買家承接，呎價約19,315元。

●世紀21奇豐鄭達昌透露，馬鞍山夾屋雅景臺3座低層B室，實用面積約607方呎，三房間隔，自由市場原先開價770萬元，放盤1個半月，最終以730萬元成交，呎價約12,026元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山聽濤雅苑8座中層H室，實用面積約804方呎，三房連儲物室間隔，望池景及海景，叫價1,200萬元，放盤3個月，減價10萬元，獲買家以1,190萬元

承接，呎價約14,801元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山銀湖‧天峰1座中層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望園景，放盤1年，原先叫價930萬元，獲買家以918萬元承接，呎價約16,570元，原業主於2011年1月以411萬元購入，持貨近11年至今沽售，帳面獲利507萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山雅濤居2座高層E室，實用面積約483方呎，兩房間隔，日前以797萬元易手，呎價約16,501元，新買家為用家，原業主於2017年以585萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約212萬元離場，升值約36.2%。

●中原柯勇透露，將軍澳維景灣畔6座中高層A室，實用面積約515方呎，兩房間隔，成交價900萬元，呎價約17,476元，原業主於2001年10月以262萬元買入，持貨20年帳面獲利638萬元離場，單位升值約2.4倍。

●美聯黃麗貞指，將軍澳廣場12月暫錄約7宗買賣，其中1座中層E室，實用面積約414方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，新買家早前沽出牛頭角淘大花園，並鎖定將軍澳區打算「換貨」投資，並斥資808萬元承接上址，據悉較單位原放盤叫價820萬，議減12萬，減幅約1.5%，呎價約19,517元。

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