【經貿博弈】內地握尿素「王牌」　美國盟友恐遭打擊

美國雖然積極拉幫結派，企圖在經貿層面上孤立中國，然而「打鐵還須自身硬」，中國本身擁有的世界供應鏈優勢仍不可或缺，單是出口尿素一環已是重要武器，若美國咄咄進逼，全球缺乏尿素是可以釀成糧食危機！2021年全球尿素供應料達1.96億噸，若以最近每噸價錢已由約400美元倍升至逾1,000美元計，單是尿素產業總值達2,000億美元（逾1.5萬億港元），中國佔了約三分之一，還未計周邊產業。目前澳洲和南韓正承受着中國減少出口的惡果，而中國也加強聯盟非洲，確保原材料及糧食供應。

外媒報道，因中國減少出口而形成的尿素荒已蔓延至美國的亞太盟友！據悉，澳洲高達八成的尿素是依賴中國進口，若因尿素缺貨而造成「AdBlue觸媒還原劑」（AdBlue）供應中斷，澳洲絕大部分柴油商用貨車將無法開動，繼而癱瘓全國物流網絡。目前AdBlue庫存僅夠用5周，即最快下月中恐陷入供應斷鏈危機。

「AdBlue」是指柴油引擎所需使用的「柴油廢氣處理劑」（DEF），尿素是生產AdBlue必用的材料。因應生產AdBlue所需的尿素缺貨，AUSblue的母公司DGL集團行政總裁亨利（Simon Henry）表示，已安排多架包機待命，預計每一趟包機將會自中東和亞洲其他國家運送250噸尿素至澳洲，雖然價格高昂，但為了確保供應穩定，必須採取一切必要辦法。當地媒體指出，AdBlue價格在澳洲部分地區已飆升4倍。亨利也認為，尿素已成為澳洲經濟的致命缺口。

撇除澳洲，同處亞太區的南韓早已領受過尿素荒之苦，因中國進口量佔整體三分之二，政府正設法減低倚賴中國，最快明年2月設立經濟安全團隊徹查相關問題，尋求關鍵產業的供應商多元化。團隊將辨明哪些零件和原材料倚賴哪些國家進口，主要是預期中美在經濟戰上會推動脫鈎，亞太區諸地明年可能要在兩強之中選邊。誠然，經濟安全已成為南韓一大優先處理重點，因11月的尿素荒幾乎癱瘓整個運輸物流鏈。

尿素除廣泛用於柴油車外，亦是重要的農業肥料要素，故價格上漲最終可能意味世界各地餐桌成本增加。據世界銀行統計，中國的尿素類肥料出口約佔全球的十分之一，另一種農作物肥料磷酸二銨的出口則佔了約三分之一。可想而知中美脫鈎後果堪虞。

就美國近期在亞太地區動作多多，中國也積極應對。國務院關稅稅則委員會發布公告，對原產於最不發達國家98%的稅目產品，適用稅率為零的特惠稅率，包括安哥拉、東帝汶及緬甸等，並提到將擴大來自非洲的進口，構建高水平的中非命運共同體，實踐共贏，當中大部分產品是基本糧食及原材料，對抗美國之意不言而喻。