炒樓炒到元宇宙　「虛擬磚頭」貴價值3354萬元

港人一向喜歡「磚頭」，你會否相信，有人願意花數以「千萬港元」計的資金去購買一些現實中「不存在的土地」？這聽起來很荒謬，卻真的有成交！事緣近期元宇宙概念興起，已掀起了「虛擬炒樓」，「磚頭」從此摸不到。然而，目前概念仍甚為新穎，投資者要小心誤墮騙局之餘，亦要衡量升值潛力、流通性和變現能力。

目前全球主流的「元宇宙」網站有4個，分別是：The Sandbox、Decentraland、Crypto Voxels，以及Somnium Space，它們聲稱設立了有限量的「虛擬土地」供買賣，近期總共出售價值逾一億美元(逾7.8億港元)。這4個網站可謂「元宇宙」原型，是未來的網絡發展方向，能在虛擬實境(VR)頭盔幫助下，與朋友在網上聊天、開會、做交易，甚至開演唱會，感覺像「面對面」一樣。

位於美國紐約的虛擬房地產公司Republic Realm近期宣布，已透過「虛擬世界」平台The Sandbox，以430萬美元(約3,354萬港元)買下「虛擬土地」，金額創紀錄新高。上月底，另一個平台Decentraland有一筆240萬美元(約1,872萬港元)的土地成交，買家是加拿大數碼資產投資公司Tokens.com。

這些新聞讓「虛擬炒樓」一炮而紅，惹來熱潮，建議企業早着先機進軍「元宇宙」的科技顧問Cathy Hackl指出，自從Facebook改名Meta後，有數以百萬計的民眾認識了「元宇宙」這詞，掀起了「虛擬炒樓」熱潮。她認為，「我們將試圖把理解實物的方式，套用在虛擬世界上。」數碼房地產市場會蓬勃發展，開拓圍繞虛擬房地產的整個生態系統，從房租到土地開發商等，一點都不令人意外。她稱，上述網站要像真正的「元宇宙」運作，靠戴上VR眼鏡就能前往任何地點，可能還需要一些時間，但虛擬土地的用處跟真實土地一樣，「可以在上面起樓、出租與售賣」。

據了解，Tokens.com已在Decentraland的時尚街(Fashion Street)黃金地段買地，希望發展成奢侈品牌集中地。其行政總裁Andrew Kiguel不諱言，指如果沒有做研究，不了解這是有價值的房地產，聽起來就會覺得非常瘋狂。然而，他在地產界打滾逾20年，堅信Decentraland買賣房地產的策略就像真實世界，要主打客流量高的時尚區。他解釋，這是可以投放廣告、舉辦活動的地點，是人潮聚集處。他最近就在Decentraland舉辦「虛擬音樂」典禮，吸引了5萬人參與，並預測這種「數碼擁有權」形式將在未來幾年變得普遍，因背後的「區塊鏈技術」讓人在交易時展現信任，且可保持公開、透明。

然而，「虛擬炒樓」與真實世界一樣具風險，除了要承受虛擬貨幣波動性很大之外，例如Decentraland有9萬幅地，每幅大約是50呎乘50呎。可想像在香港開埠初期投資土地，至今可以已發展成甲級商廈，也可以仍是農地，同樣的風險也會在「元宇宙」重現，同樣需要膽識、眼光和運氣。內地官媒也呼籲民眾冷靜三思，因仍處在發展的最初階段，是炒作還是趨勢依然充滿着疑問。