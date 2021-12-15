金管局：銀行須每年申報董事潛在利益衝突

金融管理局致函所有本地註冊認可機構董事會和行政總裁，及所有海外註冊認可機構之行政總裁，指基於國際貨幣基金組織(IMF)今年發布的《金融系統穩定性評估報告》，就認可金融機構的企業管治標準提供進一步指引。

雖然在2017年修訂後的指引，強調董事會和高級管理層適當履行各自職責，但也有認可機構董事同時擔任多個董事或管理層(包括同時擔任執行董事的行政總裁)的情況，在銀行之外的實體中擔任多個董事或管理職位。

由於其中一些實體主要從事商業活動，市場對潛在的利益衝突以及相關董事是否有能力投入足夠的時間來履行其在金融機構中的角色提出了質疑。鑑於這些調查結果，基金組織建議金管局採取適當行動，解決圍繞董事利益衝突和時間承諾的潛在問題。

金管局在評估企業管治時，會考慮金融機構對董事和行政總裁的績效評估程序的穩健性。為方便金管局進行評估，本地註冊認可機構須每年向銀行監管部提交資料，包括每位董事和行政總裁持有的當前外部授權清單；董事會確認每位董事和行政總裁的年度績效評估為適當及全面；針對時間承諾和潛在利益衝突已採取或將採取的補救措施。金融機構須在明年中前提交首份年度報告。