豪宅市場交投加快 半山區再現過「億」成交
2021年12月15日 22:00
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市場憧憬通閞會為樓市帶來正面影響，豪宅市場交投加快，銷售表現突出。其中，半山區的單位再現過「億」成交。至於備受矚目的元朗站上蓋項目，即將於明日開價。
●21 BORRETT ROAD第1期四房單位1.768億沽
超級豪宅續錄成交。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，今日(15日)透過招標形式售出19樓3號單位，實用面積2,193方呎，連兩個車位，四房連兩套房間隔，以1.768億港元成交，呎價約80,620元。買家選用240日成交期計劃入市。
●The YOHO Hub明日開價
全新大盤即將開價，新鴻基地產(00016)公司代理總經理陳漢麟稱，旗下的港鐵元朗站The YOHO Hub將於24小時內開價，有機會隨即對公眾開放示範單位，預計聖誕節前後開售。
他續指，該盤今日開放兩房及三房示範單位予傳媒預覽，當中三房連開放式廚房另設化妝間間隔的戶型，為YOHO系列首見，全盤設105伙同類戶，而開放式廚房的廚櫃內，特設隱藏式餐枱，實用又節省空間。
●海茵莊園周六賣312伙 暫超額1倍
發展商加推優惠刺激銷情，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園會於周六(18日)發售312伙，並於周五(17日)下午4時截票。該公司(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，項目截至今天下午1時，已接獲約650張入票，超額逾1倍，入票人士大部份為年輕一族，亦有將軍澳工業區上班人士。
同時，該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，將會向17日前入票人士送出SODA MALL現金劵。入票人士於出售首日的相關報到時段到達報到會場進行報到登記，無論最終有否購入住宅物業，均可獲得現金劵，將送出合共總值約15.8萬元的現金券。
●信和置業今年銷售金額達290億元
臨近年底，各大發展商總結今年銷售成績。信和置業(00083)集團聯席董事田兆源稱，今年集團旗下住宅項目已沽出逾1,700伙，銷售金額涉及290億港元；而集團與市區重建局合作的中環結志街33號ONE CENTRAL PLACE正準備示範單位，會再商議推售時間，有機會今年壓軸登場。他表示，同系的維港匯系列至今已累售652伙，套現約91億元。
●何文田128 WATERLOO將作交付程序
由萊蒙國際(03688)與俊和發展合作發展的何文田128 WATERLOO，今日(15日)首度開放現樓單位及會所予傳媒參觀。萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪稱，該盤至今累售30伙，並套現約4.5億元，稍後將陸續通知業主進行交付程序，會視乎市場反應考慮加推，惟加推單位或會有約2%至4%的加價空間，有機會短期內作新一輪銷售部署。
●上環CAINE HILL暫超額逾7倍
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL部署周六(18日)首輪發售50伙。據市場消息指，該盤截至今日(15日)下午7時，累計接獲約400張入票，亦即超額認購逾7倍。
●皓日臨約出錯 部分買家被通知須重新簽約
由恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，將於本周六(18日)次輪發售130伙。近日市傳消息指，該盤的首輪銷售當中，部分臨時買賣合約出錯，錯誤加上了附平台，有買家被通知需要再重新簽約。
發展商對此回應表示，因銷售系統的技術問題，導致部分於上周六簽訂的臨時買賣合約列出的平台面積有誤，而當天已經即時修正系統，並已聯絡所有受影響的買家或買家代理作出跟進，又感謝受影響買家的體諒及支持。