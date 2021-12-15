豪宅市場交投加快　半山區再現過「億」成交

市場憧憬通閞會為樓市帶來正面影響，豪宅市場交投加快，銷售表現突出。其中，半山區的單位再現過「億」成交。至於備受矚目的元朗站上蓋項目，即將於明日開價。

●21 BORRETT ROAD第1期四房單位1.768億沽

●The YOHO Hub明日開價

他續指，該盤今日開放兩房及三房示範單位予傳媒預覽，當中三房連開放式廚房另設化妝間間隔的戶型，為YOHO系列首見，全盤設105伙同類戶，而開放式廚房的廚櫃內，特設隱藏式餐枱，實用又節省空間。

●海茵莊園周六賣312伙 暫超額1倍

同時，該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，將會向17日前入票人士送出SODA MALL現金劵。入票人士於出售首日的相關報到時段到達報到會場進行報到登記，無論最終有否購入住宅物業，均可獲得現金劵，將送出合共總值約15.8萬元的現金券。

●信和置業今年銷售金額達290億元

●何文田128 WATERLOO將作交付程序

●上環CAINE HILL暫超額逾7倍

●皓日臨約出錯 部分買家被通知須重新簽約

發展商對此回應表示，因銷售系統的技術問題，導致部分於上周六簽訂的臨時買賣合約列出的平台面積有誤，而當天已經即時修正系統，並已聯絡所有受影響的買家或買家代理作出跟進，又感謝受影響買家的體諒及支持。