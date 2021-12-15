美股全線向下　多美樂薄餅跌近3%

聯儲局議息結果出爐前夕，俗稱「恐怖數據」的美國11月零售銷售增長遜預期，突顯通脹壓力殺埋身，美股周三早段全線下滑。道指跌38點，至35,506點；標指跌3點，至4,631點；以科技股為主的納指跌49點，至15,188點。

美國11月零售銷售按月增0.3%，遜市場預期上升0.8%；扣除汽車後零售銷售按月升0.3%，同樣遜預期的增長0.9%。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,377點，跌20點，低水44點。

摩根士丹利財富管理斯凱利表示，隨着經濟增長放緩及通脹升温，大型企業股價將呈下降趨勢，許多機構投資者在提早加息預期下，已快速減少持股。他預期明年底標指將下跌至4,400點，而在較高息的環境下，看好醫療保健企業。

美國前財長薩默斯也警告，金融市場或出現自動回調的下跌風險，因市場上一直出現過於樂觀的投資者，對虛擬貨幣、網紅股及科技股等過度追捧，股價不斷攀升但難以維持，終必樂極生悲，面臨下行風險。

高盛表示，標指近期上升主要由某幾隻科技股帶動，如此集中或反映市場疲軟，根據往績，股市之後表現或將低於平均，跌幅更大。

個股方面，美國藥廠禮來公司上調明年財政指引，由於對公司能如期在2023年前達成推行20項新療程的目標。其股價周三曾升5.06%。

巴克萊下調國際連鎖薄餅店多美樂薄餅店評級至「減持」，指其在疫情期間的增長優勢正逐漸減退，多美樂薄餅股價周三曾挫2.91%。