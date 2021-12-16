東方日報B1：美傳再制裁中企　嚇冧港生科股　藥明系瀉達19%

中美博弈白熱化，兩國均以「國家安全」考量為由，加速金融及科技方面「脫鈎」。繼商湯捲入中美鬥爭而要延遲在港上市後，傳美國正準備進一步對中資企業擴大制裁，最快於周四宣布額外再制裁近30間中企，多家生物科技企業或「榜上有名」，觸發港股相關板塊周三(15日)重挫，打擊市場氣氛，導致恒生指數全日先升後跌215點。

恒指周三早段曾升109點，惟午後大市急挫，最多瀉310點，低見23,325點，收跌0.91%，報23,420點；國企指數收報8,342點，跌75點；科技指數收報5,795點，跌89點。港股總成交1,279億元，港股通淨買入34.75億元。

綜合外媒報道，美國財政部準備將8間中企列入禁止美資投資的「中國軍工企業」黑名單，包括全球最大商用無人機製造商大疆科技、曾遞交來港上市申請的曠視科技、雲服務商中科曙光均上榜，因這些公司涉嫌參與監視新疆維吾爾族，而現時投資黑名單已列有逾60間公司。值得留意是，這8家公司早已被商務部列入限制貿易的「實體清單」，當時大疆科技曾回應被納入清單不合理。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，儘管未知「中箭」企業確實名單，但多隻生物股已「跌定先」，反映目前港股投資者信心薄弱，恐慌情緒有機會進一步發酵，籲等待消息明朗化後才考慮入場。他續指，由於港股內企業盈利能力較弱，資金未會短時間之內回流，恒指將會維持在低位波動，甚至下試23,100點水平。

中國外交部發言人趙立堅就此作出回應，稱對報道「嚴重關切」，又指科技成果應該造福全人類，不應成為遏制其他國家發展的手段；美方將科技和經貿問題政治化云云，將會威脅全球供應鏈安全，是損人不利己的政治操弄，奉勸美方停止無理打壓內地特定領域和企業等，並強調中方將堅決捍衞中企的合法正當權益。