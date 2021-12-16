東方日報B1：美傳再制裁中企 嚇冧港生科股 藥明系瀉達19%
2021年12月16日 00:18
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恒生指數周三先升後跌。(中新社圖片)
中美博弈白熱化，兩國均以「國家安全」考量為由，加速金融及科技方面「脫鈎」。繼商湯捲入中美鬥爭而要延遲在港上市後，傳美國正準備進一步對中資企業擴大制裁，最快於周四宣布額外再制裁近30間中企，多家生物科技企業或「榜上有名」，觸發港股相關板塊周三(15日)重挫，打擊市場氣氛，導致恒生指數全日先升後跌215點。
恒指周三早段曾升109點，惟午後大市急挫，最多瀉310點，低見23,325點，收跌0.91%，報23,420點；國企指數收報8,342點，跌75點；科技指數收報5,795點，跌89點。港股總成交1,279億元，港股通淨買入34.75億元。
綜合外媒報道，美國財政部準備將8間中企列入禁止美資投資的「中國軍工企業」黑名單，包括全球最大商用無人機製造商大疆科技、曾遞交來港上市申請的曠視科技、雲服務商中科曙光均上榜，因這些公司涉嫌參與監視新疆維吾爾族，而現時投資黑名單已列有逾60間公司。值得留意是，這8家公司早已被商務部列入限制貿易的「實體清單」，當時大疆科技曾回應被納入清單不合理。
此外，盛傳美國商務部的「實體清單」亦即將增添20多家中企，其中包括一批涉及生物科技的企業。消息拖累有關板塊午後暴插，以藥明生物(02269)最傷，午後跌幅一度擴至逾25%，低見73.65元，為去年12月後新低，最終收報79.1元，全日急瀉19.24%，成表現最差的藍籌，拖低恒指135點，更遭到「北水」拋售約9.74億元。同系其他股份亦捱沽，藥明康德(02359)收挫19.05%，同創一年低位，其A股更跌停。惟內媒引述藥明回應稱，目前經營情況一切正常。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，儘管未知「中箭」企業確實名單，但多隻生物股已「跌定先」，反映目前港股投資者信心薄弱，恐慌情緒有機會進一步發酵，籲等待消息明朗化後才考慮入場。他續指，由於港股內企業盈利能力較弱，資金未會短時間之內回流，恒指將會維持在低位波動，甚至下試23,100點水平。
另邊廂，為進一步限制內地取得先進科技的管道，近期多次傳出美國擬對中芯國際(00981)祭出更狠制裁，周三該公司股價急挫6.4%，以全日最低位18.72元收市，創年內新低。據報美國國家安全委員會預計周四與商務部、國防部等部門舉行會議，討論收緊對中芯的出口規則。若提案被採納，應用材料、科磊及科林研發等美企向中芯出貨將受到嚴重限制。除用於生產先進晶片的「特需」設備被禁止出口外，用於生產不太先進的電子零件之設備將來或會受限。
中國外交部發言人趙立堅就此作出回應，稱對報道「嚴重關切」，又指科技成果應該造福全人類，不應成為遏制其他國家發展的手段；美方將科技和經貿問題政治化云云，將會威脅全球供應鏈安全，是損人不利己的政治操弄，奉勸美方停止無理打壓內地特定領域和企業等，並強調中方將堅決捍衞中企的合法正當權益。
港股美國預託證券(ADR)周三早段跌幅擴大，阿里巴巴(09988)報117.2元，較香港收市價低3.8元，惟藥明報97.7元，較港高出18.6元。按比例計，相當於恒指跌154點。