陳蓓敏：港股形勢險峻　藥品內房遭洗板

美國聯儲局議息，仍是預告縮表和加息步伐，理所當然明年機會較高。新變種病毒個案於各地增加，全球人流仍受限制，再加上美國實行反華政策，不斷對中資企業發出制裁行動，實難以預算對其經濟影響。本周美股呈現牛皮狀態。惠譽下調明年全球經濟增長至4.2%，今年料升5.7%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。其客户持有中移動)