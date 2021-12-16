陳蓓敏：港股形勢險峻 藥品內房遭洗板
2021年12月16日 07:00
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美國聯儲局議息，仍是預告縮表和加息步伐，理所當然明年機會較高。新變種病毒個案於各地增加，全球人流仍受限制，再加上美國實行反華政策，不斷對中資企業發出制裁行動，實難以預算對其經濟影響。本周美股呈現牛皮狀態。惠譽下調明年全球經濟增長至4.2%，今年料升5.7%。
近期內房因個別票據違約風波，整板被洗得血肉模糊，跌幅之深，非短線間可以修復，雖然官媒發出正面訊息，行業風險受控等言論，但對房企打擊之重，需時間和政策扶持。生物科研藥企藥明生物(02269)，傳在美國制裁清單內，一個下午急瀉逾2成。中芯國際(00981)跌近6%，失守20港元關口，下探支持區域。港股受洗板洗倉影響下，跌至23,300水平，形態險峻。
中移動(00941)回A上市，已獲上海證券交易所批准。有效日期為12個月內。巿傳集資約560億元人民幣，用途於5G網絡，雲建設，數碼家庭及智慧中台建設等。中移動將是三大電訊商，最後一家回A。集團申請「VR場景中的交互方法，裝置，計算設備及存儲介質」專利，加強未來虛擬空間業務發展的條件。首三季收入按年升13%至6,486億元人民幣，股東應佔溢利升7%至872億元，業務穩定增長，息優逾7厘。建議吸納，向上阻力位為50元，向下支持位為43元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。其客户持有中移動)