道指漲383點　金價微跌

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.33；港匯見7.8023；離岸人民幣(CNH)報6.3720；美元兌日圓處114.15；歐元企1.1292，英鎊報1.3264。金價處1,781.04美元。布油報74.39美元，紐油處71.66美元。比特幣報4.87萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，惟其買債計劃「收水」步伐加快，自1月中旬起將每月減少購買合共300億美元國債及按證，到明年3月底前將完成退市。「點陣圖」亦預示聯儲局明年或加息3次。

●聯儲局公布議息結果後，美股全線反彈。道指收市上漲383點或1.08%，報35,927點；納指漲327或2.15%，報15,565點；標普500指數漲75點或1.63%，報4,709點。

●聯儲局周三(15日)逆回購工具使用規模為1.621萬億美元，在議息聲明發布前創下歷史新高。

●美股收市反彈，惟港股ADR指數全日表現仍偏軟，按比例計算，收報23,249點，跌171點。

●即月恒生指數夜期收報23,117點，跌280點，低水304點，成交24,499張。

●紐約期金收跌0.4%，每安士報1,764.5美元。

●紐油期油2月合約收報每桶70.66美元，升0.19%。美國能源情報署(EIA)此前公布，上周原油庫存減少458.4萬桶，較市場預期的208.2萬桶減幅大。

●歐股個別發展，英國富時100指數報7,170點，跌47點，或0.66%；法國CAC指數升32點或0.47%，報6,927點；德國DAX指數報15,476點，升22點或0.15%。

●【產經評論】美窮途對華猛打 自身難保踏末路

●內地周三召開國務院會議提到，將推出新的金融刺激措施，以鼓勵地方銀行向這些企業放貸，尤其是那些受疫情影響最大的小型企業。

●日本經濟研究中心(JCER)周三(15日)發表報告稱，中國的經濟規模將延遲至2033年，才能超越美國，較一年前估計的晚四、五年，原因是內地打壓高科技及其他產業，損害增長潛力。

●藥明生物：不悉任何重大不利監管制度變動，擬動用不超過5億美元回購股份。

●新股德商產投服務以每股1.11港元定價，認購1手中籤率70.01%，最少申請2手可穩獲1手。

●新西蘭第三季國內生產總值(GDP)按季萎縮3.7%，按年降0.3%，均勝市場預期。