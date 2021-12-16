鄧聲興：華高技術產業增長勢頭勁

國家統計局日前公布，今年首11個月全國固定資產投資49.4萬億元人民幣，按年增5.2%，略低於預期增5.4%，雖然創下年內最低，但較2019年同期增長7.9%。

全國固定資產投資是以貨幣形式表現，在一定時期內全國建造和購置固定資產的工作量，以及與此相關費用總稱。指標是反映固定資產投資規模、結構和發展速度的綜合性指標。

今年內地經歷了包括新冠肺炎疫情、內房資金鏈緊張、限電、水災等多個突發情況，加上大力遵行「碳中和」及「碳達峰」國策，又在多個行業加強監管，同時疫情對全球造成供應鏈斷裂，內地固定資產投資增長放緩，可算預期之內。然而，對比疫前的2019年，全國固定資產投資仍有顯著增長，顯示內地經濟活動並非如外界想像般差。

當中，更值得留意的是高技術產業投資按年增長16.6%，兩年平均增長14.2%，比首10個月加快0.7個百分點。其中，高技術製造業投資按年增長22.2%，其中電腦及辦公設備製造業、電子及通訊設備製造業投資按年分別增長26.1%和24.7%；高技術服務業投資按年亦增長6.4%，當中電子商務服務業、檢測服務業投資按年分別增長47.5%和14.8%。

中美關係持續緊張，美國積極主張與華脫鈎，故內地不得不提高科技自主研發能力。同時，內地若要經濟轉型，提升技術含量，向高科技升級也是必然之道。無論是外在抑或內在環境，增加高技術產業投資也是必然結果。

近年，內地多個行業都邁向升級，電商、半導體、新能源汽車，甚至醫藥，都發展蓬勃。雖然發展過程少不免有阻礙，如當中央眼見行業發展失控會出手干擾，或者某些行業會被外國列入「黑名單」而出現暫時性調整，但總體而言，相關行業反覆增長的趨勢將不可逆轉。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)