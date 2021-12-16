李秀恒：中美拒停火 通脹難回落

橫空出世的Omicron變種病毒，因可能增加疫症傳染力並降低疫苗保護效力，諸如以色列、日本等原本已經打算逐步放寬防疫條例的國家，都紛紛選擇關閉國門，中斷了各國民眾對恢復正常生活的期待。另一邊廂，美國聯儲局主席鮑威爾早前終於改口，認為當前的通脹並非「暫時性」，證實當前的通脹水平已經達到了不容忽視的程度，各國都應該謹慎處理及控制。

眼見天氣因素與新型變種病毒或會激發新一波大規模疫情肆虐，進一步推高已經在全球明顯高企的通脹。在這樣的背景之下，無論是針對疫症或是通脹問題，都需要各國共同努力合作，重整全球產業鏈，共同以更科學的態度抗擊疫情，才能達到一定的效果。

然而，根據中美兩國領導人舉行視像會議之後美方釋出的種種信號，似乎拜登政府雖然在經貿方面對華有緩和的迹象，但仍須應付國內在野的共和黨以其「不夠反中」作為攻擊理由，及通過價值取向拉攏全球範圍內的「民主」盟國，因此不會放鬆在政治、軍事、科技等領域的競爭。近期頻頻祭出外交抵制北京冬奧會、進一步抵制中資企業等手段，表明拜登政府的對華態度。

然而，意識形態上的對抗始終不如經濟民生的問題般能夠切實影響到本國居民的生活，而當前的通脹對美國來說是迫在眉睫。

疫情以來，全球「超級放水」為通脹培養了極佳的溫床，截至11月初，聯儲局總資產增至8.57萬億美元，與去年2月15日放水前相比，擴張了106.2%。

美國金融資產大幅增值，而作為世界最大經濟體，亦帶動了以美元計價的石油、煤炭及金屬等大宗商品價格上漲，從而導致生產成本及終端售價水漲船高。而美國國內的多次發放紓困金，一方面推動需求，惟亦降低了就業意欲。

如今Omicron變種病毒來襲，歐美及東南亞多國都無法恢復全部產能，相對而言，疫情控制較佳的中國，成為了不少商品生產的重要基地。然而，中國亦須兼顧大宗商品漲價導致的成本上升，以及響應全球的減碳承諾，進行一定的限產減產、甚至停產，導致貨物供應減少，供需失衡進一步使通脹上升。

長期來說，加息是必然的手段，但即使聯儲局已經開始減少買債，亦需時多月才能停止增加購債規模，未來至明年6月，資產負債表仍將擴張5,400億美元。

在短期內，「中美日印英」等石油消費大國考慮協同釋放各自的部分石油戰略儲備，給油價降溫以穩定各自國內通脹趨勢。不過，若中美兩大經濟體之間無法放下成見、通力合作、停止貿易戰，全球產業供應鏈的正常秩序無法恢復，只會拖慢經濟復甦的腳步，讓通脹推高到難以控制的地步。

香港經貿商會會長 李秀恒