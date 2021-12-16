郭家耀：港股或下試兩萬三關　藥明生物前景未明朗

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持利率不變，但加快「收水」速度，不過，美股早前已有一定調整，加上市場認為貨幣政策前景趨明朗，隔晚美股倒升。港股近日表現疲弱，市場關注內地宏觀經濟數據，以及中美關係轉趨緊張，相信對大市有一定困擾，恒指或下試兩萬三關，後市即使反彈，亦會受制24,000點阻力。