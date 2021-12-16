郭家耀：港股或下試兩萬三關 藥明生物前景未明朗
2021年12月16日 10:28
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持利率不變，但加快「收水」速度，不過，美股早前已有一定調整，加上市場認為貨幣政策前景趨明朗，隔晚美股倒升。港股近日表現疲弱，市場關注內地宏觀經濟數據，以及中美關係轉趨緊張，相信對大市有一定困擾，恒指或下試兩萬三關，後市即使反彈，亦會受制24,000點阻力。
市傳美國商務部即將20多家中國公司列入實體清單上，包括涉及高科技或生物技術企業，消息引發市場恐慌，相關股份出現明顯調整。郭認為，藥明生物(02269)等CRO公司主力協助外國藥企做臨床認證的研究，以及商業化推出市場，模式類似代工，與藥企並不存在直接競爭關係。不過，藥明生物於美國市場的收入佔比頗高，現時不明朗因素仍多，暫保持觀望，未宜博反彈。
郭又指，電力股近期走勢強勁，市場看好明年煤價或可維持平穩，紓緩電企的成本壓力。內地近期亦促電力改革市場化，保障電企盈利。他提到，新能源發電項目陸續啟動，看好電企加快部署，尤其華潤電力(00836)及龍源電力(00916)表現較佳。不過，板塊累積升幅已多，投資者若有意吸納電力股，不妨待調整出現時，再優先考慮潤電及龍源。