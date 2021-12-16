【高盛推介】阿里巴巴落後大市　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日120港元水平窄幅上落。周四(16日)早段則低開約1.3%並跌穿120元關口。現報117.8元，跌約2.6%，落後大市。湖北廣電表示，上周與阿里華中區總經理李鳴，就數字新基建、企業數碼化轉型、數字鄉村建設等內容進行深入交流，會商深化合作事宜。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周二(14日)錄得約310萬元資金流入後，周三(15日)獲資金轉向沽出。周三部署牛證的資金主要沽出較遠收回價的產品，並轉倉至較近收回價的產品。此外，周四早段見資金趁低吸納好倉。

淡倉方面，熊證於周三獲資金轉向流入，有約50萬元，並較集中在132元以下收回價的近熊。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.3倍，行使價135元以下的貼價選擇中，槓桿最高。

阿里購15636，行使價152.1元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿、低面值、低街貨。

阿里購18049，行使價130.38元，2022年7月22日到期，實際槓桿4.0倍，中期、低街貨。

阿里牛57699，收回價110元，行使價108元，換股比率100，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、新上市。

阿里熊54057，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率3.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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