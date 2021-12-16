【瑞通推介】大市見15個月低位　資金博反彈意欲不高

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，加快縮減買債步伐，並暗示明年可能加息3次。道指周三(15日)升383點或1.1%，報35,927點；納指漲2.2%。

內地經濟數據比預期差，加上消息指美國擬把更多中國企業列入禁止投資名單，拖累恒指周三下午跌勢轉急，最多挫310點至23,325點，全日收跌215點或0.9%，報23,420點，連跌第4日，累計回吐逾830點。昨日大市成交1,277億港元(下同)。

恒指繼續尋底，14日RSI降至35.56，MACD出現熊差，指數有機會再試前浪底以及年內低位23,175點支持，以及保歷加通道底部約23,050點。反彈阻力參考下移中的10天線(23,814點)。

恒指周四(16日)早段曾再挫265點，一度跌至23,155點，為近15個月以來的低位，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周三錄淨流入逾2,300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾150萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,800至22,899點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,900至23,999點。

恒生科技指數同錄連跌走勢，全日收挫89點(或1.5%)，報5,795點。科指在今月6日一度低見5,710點，為指數推出以來最低，其後連彈3日重上6,100點，及後跌勢再現。科指周四早段繼續整固，一度再跌超過100點，創下歷史新低5,681點，其後跌勢略回順。周三有近180萬元淨流入科指好倉，周四早段資金繼續追入其好倉，當中近及遠牛均有捧場客。

騰訊控股將於下周審議首次派發中期息，另集團指「未成年防沉迷」政策落地效果明顯，但推進仍面臨技術及理念上挑戰，並已投入億元人民幣在相關領域。騰訊周三升抵10天線(463.3元)水平後遇阻，收跌0.9%於455.8元，周四早段繼續整固，下試450元水平的支持力。周三有約7.5億元北水淨流入騰訊，是最多資金淨買入港股。輪證資金流方面，逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。

比亞迪股份周三最多挫3%至269元，見約兩個月低位，收報271元，跌2.3%，正式失守11月初的276元配股價，連帶100天線(273元)亦跌破，連跌6個交易日。比亞迪的引伸波幅近期回落，3個月貼價認購期權引伸波幅降至45%附近，為半年以來低位。比亞迪周四再跌3%。周三有約340萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流出。

小米集團周三午後沽壓顯著，曾下瀉4.1%，低見17.68元的16個月低位，收市險守18元，仍跌2.4%，14日RSI跌穿30呈超賣。股份今早曾低見17.76元。昨有近420萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近20萬元淨流出。

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