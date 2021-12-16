【高盛推介】美團急挫創兩個月新低　資金趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團股價本月於230至250港元間上落，周四(16日)開市隨即失守240元水平，低開約1.2%後跌幅擴大，最低見229.2元，創兩個月新低。現報231.4元，跌約4.3%，目前為連續第3日下跌。即市見資金積極趁低吸納好倉。

觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低部署好倉，認購證於本周二(14日)及周三(15日)共錄得約440萬元資金流入。牛證於周三繼續獲資金流入，有約130萬元，並較集中在220元收回區域的產品。

淡倉方面，周三部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至260元以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，美團周三繼續獲北水買入，錄得約1.9億元資金淨買入。

美團購16966，行使價250元，2022年3月3日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。

美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿5.7倍，活躍條款、低街貨。

美團購22435，行使價238元，2022年1月31日到期，實際槓桿7.1倍，短期、高槓桿、適合短線部署。

美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近20元收回距離遠牛。

美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低街貨。

美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.6倍，價外、低街貨。

美團熊56163，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，高槓桿近熊。

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