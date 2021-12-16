【高盛推介】美團急挫創兩個月新低 資金趁低部署
2021年12月16日 11:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團股價本月於230至250港元間上落，周四(16日)開市隨即失守240元水平，低開約1.2%後跌幅擴大，最低見229.2元，創兩個月新低。現報231.4元，跌約4.3%，目前為連續第3日下跌。即市見資金積極趁低吸納好倉。
觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低部署好倉，認購證於本周二(14日)及周三(15日)共錄得約440萬元資金流入。牛證於周三繼續獲資金流入，有約130萬元，並較集中在220元收回區域的產品。
淡倉方面，周三部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至260元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，美團周三繼續獲北水買入，錄得約1.9億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期2個月的低街貨美團購(16966)。活躍選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(18062)。短期選擇可留意高槓桿美團購(22435)，屬適合短線部署的選擇。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(61720)，與現價有約20元收回距離。
美團購16966，行使價250元，2022年3月3日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。
美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿5.7倍，活躍條款、低街貨。
美團購22435，行使價238元，2022年1月31日到期，實際槓桿7.1倍，短期、高槓桿、適合短線部署。
美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近20元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨美團沽(28811)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨美團沽(16980)。熊證方面可留意屬近熊的美團熊(56163)，與現價有約30元收回距離。
美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低街貨。
美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.6倍，價外、低街貨。
美團熊56163，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，高槓桿近熊。
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