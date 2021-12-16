美國資管公司：中概股Game Over　料3年內全部退市

外媒報道，美國資產管理公司TCW Group表示，由於美、中兩國的緊張關係持續升溫，認為在美國上市的中概股已經「game over」了，未來3年將會被美國資本市場阻諸門外。

TCW新興市場主權研究部門總經理David Loevinger指出，其實中概股要接受美國監管部門查帳的問題已經擾攘了20年，只是一直沒辦法解決。他表示，滴滴宣布退市，令事件來到轉捩點。他不認為內地政府會允許美國監管機構不受約束地取得中概股的內部審計文件，如果美國監管機構無法取得這些文件，他們也無法保護美國市場免受內地企業詐欺。

他續稱，基於當前美、中兩國政府之間的不信任，以及雙邊關係不可能短期內改善，未來幾年根本沒法解決該問題，預計到2024年大部分的在美國上市中概股都會退市，而且回去香港或上海掛牌。

美國證券交易委員會(SEC)較早前宣布，在美國上市的中企必須披露其是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，否則美國交易所有權勒令他們退市。新規定是執行美國國會去年通過的《外國公司問責法》，確保外國企業，尤其是內地企業遵從美國的法規，SEC要求外企連續3年接受美國「上市公司會計監督管理委員會」查帳，否則可能會被勒令退市。