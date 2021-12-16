新加坡實施新一輪房地產降溫措施　花旗：料買樓需求跌

新加坡於周三(15日)深夜宣布推出最新一輪房地產降溫措施，即日起，購買住宅房產的額外買家印花稅(ABSD)調高5至15個百分點，其中購買第2套房產的新加坡公民買家須支付的ABSD亦由12%調高至17%，永久居民購買第二套房的ABSD從15%調高至25%。外國買家須支付的ABSD，則由20%一律調高至30%；而企業須支付的ABSD則從25%調高至35%。

政府收緊總償債比率(TDSR)，規定每月的貸款償債率由原本不可超過收入的60%，收緊至收入的55%。另外，建屋發展局組屋房貸的貸款與估值比率(Loan-to-Valuation，簡稱LTV)，亦由90%減少至85%。不過，通過金融機構的組屋房貸LTV仍維持在75%。

財政部、國家發展部和新加坡金融管理局指，除上述降溫措施出台，政府也將增加公共和私人房屋供應，以滿足市場需求。政府過去幾個季度一直密切關注房地產市場。

儘管受到新冠疫情的影響，私人住宅及組屋轉售市場一直活躍，自2020年首季度以來，私宅價格上漲約9%，組屋轉售價在經歷了6年跌幅後也大幅回升，自2020年首季累升升約15%。政府強調，如果不加以控制，房價可能會超過經濟基本面，並增加下來破壞市場穩定的修正風險，而借貸人士亦容易受到未來幾年利率上升的影響。

●花旗：料短期影響房屋銷售

花旗表示，新加坡政府昨晚宣布的房地產降溫措施，可能會導致近期房屋銷售由每月1,100至1,200套，降至800至900套。至於提高第2套房及後續住房的購房稅在內的措施，應會導致新加坡永久居民及外國人的購房需求下降。

該行又預期，在新措施實施3至6個月後，銷售量應會恢復至每月900至1,000套；建議投資者在股價疲軟的情況下，買入新加坡的房地產開發商股票。