【產經直播】美股頂得住加息壓力？
2021年12月16日 12:13
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美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變，並加快「收水」步伐，宣布由明年1月起每月減少買債300億美元，比現水平150億美元提高一倍。根據利率點陣圖，聯儲局官員多數預計明年及後年各加息3次；加息快過市場預期，通脹擔憂重臨，三星高息房託ETF(03187)就快派息，係咪一個抗通脹好選擇?
隔晚美股三大指數做好，以科技股為主的納指更大升2.15%，半導體板塊表現強勁，英偉達(Nvidia)急彈逾7%，博通(Broadcom)及高通(Qualcomm)都升4%過外。不過在港上市的半導體股表現則遜色得多，中芯國際(00981)股價尋底，日前有傳美國政府正考慮更嚴厲制裁中芯，限制中國獲取先進技術。如果睇好半導體業，應採取甚麼策略？三星彭博環球半導體ETF(03132)能否有效分散風險？
除了中芯外，另有消息指美國財政部擬擴大投資黑名單，額外將20幾間中國公司列入實體清單，包括一些生物技術的公司。中美關係是市場另一焦點，中概股沽壓幾時先完？
在波動市況，轉投收息產品懷抱較穩陣？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)諗得過？隨着市場對變種病毒Omicron的擔憂減輕，將有利亞太區房託表現？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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