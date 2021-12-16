元朗The YOHO Hub首批206伙　入場費685.1萬元

新地副董事總經理雷霆形容，是次價格為「北都站頂無限價」，相信政府未來將投放資源至新界西北區，而該盤屬YOHO系列最後項目，往後機會不再。對於市況，他指，今年全年一手暢旺，估計全年一手成交量可達17,000宗，較去年升逾兩成。

新地代理總經理陳漢麟指，項目今日2時會隨即開放示範單位予公眾參觀，預計周六(18日)起收票，會視乎入票情況考慮加推。

首批實用面積由325至1,036方呎，戶型涵蓋一房至四房單位，包括34個一房單位，56個兩房單位，68個三房單位及48個四房單位。

該批單位折實售價由約685.1萬至約2,083.5萬元，折實呎價由17,986至22,382元。按定價計，整批單位市值約28億元。

今批入場單位為1座6樓F室，實用面積325方呎，屬一房間隔，折實呎價21,082元。