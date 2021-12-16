江旻憓現身支持行山節　中移動香港冀遠足成本港「城市名片」

中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會聯合主辦的第四屆「中移動香港行山節」近日正式展開，今屆特別以「環境保育、行山安全」為題，冀能延續推廣健康生活理念以外，並同時呼籲大眾在遠足時要愛護郊野，注意保育環境之餘，亦要注意行山安全。除了中移動香港高層，旅發局主席彭耀佳博士GBS JP、香港天文台署理助理台長鄭元中、活動籌委會副主席暨民安隊副處長林國興JP、活動籌委會聯席主席暨全國政協委員高永文醫生GBS JP、活動籌委會副主席暨香港少年領袖團司令黃衛民上校ED等都身體力行現身支持啟動禮。

啟動禮上，大會更邀請世界劍擊(重劍)冠軍江旻憓帶領一眾主禮嘉賓與參加者進行熱身操，以減低他們行山受傷的風險，其後於起點一同起步，身體力行鼎力支持行山節活動。

活動於周日(12日)在西貢香港少年領袖團萬宜訓練營舉行，同時在獅子山及嶂山上亦有兩隊行山隊於兩地進行活動，並使用了該企的5G技術，三隊人共同進行高清、低時延的視像通話。

另外，由即日起至下周二(21日)，中移動香港於MyLink App推出「萬步有禮」活動，邀約全城一同「為健康、一齊行」，並首次推出以用戶於活動贏得的MyLink積分轉換成捐贈，支持環保保育工作。

活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士於啟動儀式上表示，希望行山節能將健康生活的理念傳遞給社會公眾外，亦能充分發揮香港的天然優勢，為香港打造一張嶄新的「城市名片」。他指，良好的自然環境是人類生存和發展的根本，故該企一直提倡郊野清潔、無痕行山，並邀請環保團體一起合作，為環保出一分力。

李鋒表示，活動按照旅發局的「綠色本地遊」守則而組織起來，除了幫助業界，還讓更多市民認識香港不同的美景，令大家可在疫情下安全的享受行山樂趣。推廣行山活動外，李鋒更鼓勵出席活動的參加者與親朋好友「為港為己、投一票」，一起投票攜手為香港締造更美好的未來。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風指出，香港公司早前投得700兆赫的無線電頻譜，屬低頻段頻帶，將5G網絡的覆蓋率大幅擴闊，冀客戶在郊遊遠足時能清晰收到信號。他透露，於郊外建基站時除要符合環保問題，亦需克服供電及信號傳輸的困難，表示會改用太陽能發電及多建信號中轉站解決。

他續指，眼見疫情下遠足差不多成港人唯一的戶外活動，惟郊外的垃圾數量亦隨之增多，他指，除加強推廣及教育「無痕行山」外，過去一年，該企亦曾多次組織內部義工隊於行山徑及海灘進行清理垃圾行動，為清潔環境出力。