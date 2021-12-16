印度推百億美元半導體招商大計　傳鴻海有興趣

外媒報道，印度政府通過新法，將推出100億美元(約780億港元)的獎勵，招攬半導體及面板商前往印度設廠，符合資格的廠商，項目成本最高可獲得50%的政府資助。據聞鴻海有興趣到印度開設晶片廠。

全球爆發晶片荒，為了讓自身供應穩定，各國都鼓勵在地生產半導體，印度亦推出資助方案。該國官員透露，台灣鴻海、以色列Tower Semiconductor及新加坡一家財團都有興趣在印度設立晶片廠；而英國的Vedanta Group則想設面板廠。

此外，印度當局也通過了另一資助方案，將援助100家印度業者發展積體電路和IC設計。科技部長Ashwini Vaishnaw表示，新計劃將協助該國創造出「完整的半導體生態系統」，由IC設計、晶圓生產以至封裝測試等。

印度總理莫迪力推「印度製造」，至今已提供300億美元的獎金，吸引全球電子巨企轉赴當地設廠，並刺激本土產業發展。措施已成功爭取蘋果三大代工廠鴻海、緯創及和碩的投資承諾。

另一方面，報道指三星電子打算調整產能佈局，將越南廠生產智能設備的比重，由當前的6成降至5成，並將相關產能移往印度及印尼。據報，三星將擴大印度廠產能，由當前的每年生產6,000萬部，增至2022年的9,300萬部，令印度的產能佔比增至29%。至於印尼廠產能明年也將增加1,000萬部，至每年1,800萬部，比重升至6%。