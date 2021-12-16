調查：四成本地企業業務狀況已返疫前水平

美國運通公布「香港企業對2022年營商展望調查」結果顯示，有四成本地受訪企業表示業務狀況已恢復甚至超越疫情前水平，另有2/3受訪企業(66%)積極拓展香港以外市場，當中超過四成表示將以內地為發展重點，主因是開拓客源。

調查結果顯示，本地企業的業務持續復甦，近半中小企(48%)表示業務狀況完全恢復或超越疫情前水平，相對大企業(39%)，中小企的復甦速度更快。整體而言，本地企業對於2022年的收入及利潤前景感到樂觀或持平，而中小企相對大型企業的信心更為顯著。91%中小企及75%大企業對於2022年的收入前景感到樂觀或持平。

至於對2022年的利潤前景，75%中小企及63%大企業感到樂觀或持平。與2021年相比，近半香港企業預期明年的收入、利潤及年度預算亦維持不變或上升。成本方面，63%企業認為原材料或商品成本會上升，但亦有逾半同時預期整體員工薪金(60%)、租金(65%)、專業服務(65%)、市場推廣及宣傳(62%)、物流(52%)及商務旅遊(63%)等範疇的相關成本將維持不變。

跨境業務機遇方面，調查顯示，66%受訪企業經已或有興趣拓展香港以外的市場，逾四成(41%)選擇以內地市場為發展目標，當中近一半(20%)特別聚焦大灣區，大幅超越其次的東亞(15%)、東盟(12%)及歐洲(12%)等地區。對經已或計劃走進內地市場的企業而言，進一步擴展客源(62%)是主要誘因，其次是確保原材料或產品得到穩定供應(12%)，及節省成本(12%)等主要因素。

調查亦發現，64%受訪企業利用科技應對新常態下的營商環境，首三項包括通過網上和社交媒體等渠道推廣產品或服務，提供網上產品或服務，以及利用科技簡化內部營運等。此外，近半(48%)中小企及逾1/4(27%)大型企業亦表示，計劃明年加大科技應用的投資，主要用以加強系統、技術應用、IT設備和網絡保安。

另方面，疫情凸顯了企業現金流管理及財務靈活的重要性。半數受訪企業(50%)表示正面對現金流問題，超過1/3企業(35%)承認沒有足夠現金支付供應商，或只能應付即月到期的賬單。結果反映某些本港企業在現金流管理上仍面對一定程度的挑戰。

此外，調查亦顯示過半受訪企業(52%)認為政府資助能為現金流問題提供最大支援，其次是靠增加業務銷售(35%)及租金減免(29%)等；縱使企業認為使用公司或商務信用卡作為支付工具的首三個好處包括綜合月結單所提供的清晰概覽(48%)、更佳現金流(28%)及優惠及奬賞(17%)，卻只有3%受訪企業表示使用公司或商務信用卡以獲取更長信貸期來改善現金流，反映企業未有完全善用市場上現有的金融工具為業務增加財政上的靈活性，以充分發揮其最大的商業潛力。

美國運通副總裁、香港及台灣環球商業服務總經理兼亞太地區環球貨幣支付方案總經理蔡宗修指，調查結果反映受訪公司對香港明年營商前景抱有信心及積極性。即使企業努力拓展新方向以支援其業務發展，疫情帶來的經濟影響依然存在，所以企業必須提升其財務靈活性，以保持業務穩健及把握未來發展機遇。

調查於2021年10至11月期間以電話形式進行，訪問超過1,000間不同規模和行業的本地企業對2022年的營商展望。