財匯局發布指引　甄選委任核數師應關注審計質素

本港獨立核數師監管機構財務匯報局今年3月發表報告預警，本地會計服務商價格戰或影響審計報告質素。當局於周四(16日)發表《審計委員會有效運作指引-甄選、委任及重新委任核數師》(下稱指引)，提到重新委任現任核數師或選擇核數師時，審計質素應是決定性因素，並強調審計費用水平不應影響審計質素的重要性，又建議審計委員會定期進行審計招標。

指引提到，上市公司的審計委員會應信納會計師行分配具備適當專業知識及經驗的充分資源，使審計按專業準則以及適用法律法規要求進行，另須對較現任核數師所收取審計費用更低的審計事務所提出質疑，建議審計委員會定期進行審計招標。

指引建議，審計委員會就重新委任現任核數師時，須考慮審計成效、核數師與上市實體管理層的關係、與審計委員會的互動，以及其他因素，如現任核數師的獨立性，並列出10條關鍵問題供審計委員會提出。當局期望，審計委員會會實行有關指引。

值得留意的是，據財匯局的市場報告，去年有237家上市公司更換核數師，當中9家是罷免核數師。財匯局指出，核數師有責任向股東就財務報表報告，而財務報表使用者亦依賴已審計的財務報表作出決定，認為僅在極端情況下審計委員會才可罷免核數師，例如核數師違反道德要求；或無法按照專業準則或適用的法律或監管規定執行審計工作。

財匯局指，上市公司的審計委員會不應為避免核數師對財務報表發表保留意見，而將其罷免，因不利投資者取得核數師意見。若對審計質素不滿意，應考慮在下屆股東大會重新委任現任會計師。於後期階段罷免核數師可能導致延遲公佈業績，令上市公司承受停牌風險。倘審計質素問題確實存在，進而損害股東利益，審計委員會應向核數師提出並嘗試解決有關問題。