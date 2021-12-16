明年出口增長料放緩至8% 疫情仍是最大憂慮

香港貿易發展局表示，預期香港出口增長將由今年的25%，放緩至2022年的8%。貿發局研究總監關家明表示，全球復甦步伐不一、疫情持續反覆，全球供應鏈中斷和物流瓶頸延續，加上通脹憂慮日增，料將壓抑升幅。

在低基數效應下，今年首10個月，香港出口按年上升26.7%。不過，疫情持續及市場不明朗因素增加，或會為本港明年出口蒙上陰影。其中，香港對內地出口增長28.2%，主要推動力為製造業恢復生產活動，以及被壓抑的需求得到釋放。

他續指，調查顯示疫情反覆(32.5%)仍然是出口商的最大憂慮，其次是經濟復甦緩慢(15.7%)，以及人流通關未能回復正常(11.6%)。

另外，今年第四季香港貿發局出口指數按季下跌1.8點至37.2，顯示在變種病毒影響下，市場不明朗因素日增，在短期內或會繼續削弱本地出口商的信心。

該指數調查於11月中旬進行，訪問500位來自六大主要出口行業的貿易商，包括服裝、電子、珠寶、機械、鐘錶及玩具。指數高於50代表前景看好，50以下代表看淡。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，機械業反應最為正面，行業指數上升0.3點至44.1，珠寶及服裝業的出口信心亦見改善。相較之下，玩具業對前景最不樂觀，急挫19點至25。

出口商對主要市場亦同樣謹慎，東盟及日本增長溫和，分別增長1.3點及0.8點，至45.8及48.7，內地則微跌0.2點至47.6，而美國跌勢持續，減1.4點至42.9。

調查亦顯示，87%出口商表示業務備受疫情打擊，較上季急增20.4個百分點，主要的負面影響包括運輸成本上升(60.2%)、物流配送受阻(53.2％)，以及原材料供應緊張(41.4%，按季增16.8 百分點)。逾七成出口商預期明年銷售總額將下跌(42.6%)或僅持平(29.1%)。