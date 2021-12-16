【產經直播】聯儲局加快收水　港股點算？

美國聯儲局一如市場預期加快收水，港股周四(16日)反覆靠穩，不過即市一度見逾一年低位，全日升54點，報23,475點；在加息環境重臨下，港股何去何從？當中有甚麼板塊受惠，又有甚麼板塊要避？今年剩下10個交易日，港股是否回天乏術？

《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道