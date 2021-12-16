【產經直播】聯儲局加快收水 港股點算？
2021年12月16日 16:20
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美國聯儲局一如市場預期加快收水，港股周四(16日)反覆靠穩，不過即市一度見逾一年低位，全日升54點，報23,475點；在加息環境重臨下，港股何去何從？當中有甚麼板塊受惠，又有甚麼板塊要避？今年剩下10個交易日，港股是否回天乏術？
藥明生物(02269)經過上日急跌後，周四(16日)公布，公司不悉任何重大不利監管制度變動，並斥約39億港元回購股份；藥明生物、以至整個醫藥板塊都見有反彈，股民應唔應該趁機逃生？遠觀板塊為上策？
有機構指，適逢供暖季節來臨，動力煤需求將持續強勁；加上發改委指，要適時出台政策完善煤炭市場價格形成機制，煤炭股落鑊，當中最標青的，要數剛公布發展戰略綱要的兗州煤業(01171)，股價急升逾兩成，煤炭板塊現時值唔值博？當中兗煤是否首選？
比亞迪股份(01211)結束6連跌，公司早前成功自主研發並量產1200V功率器件驅動晶片，並將向各大廠商批量供貨，但對股價無刺激作用，現時是吸納的好時機？長、中、短線又可以點部署？
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