油價升逾1%　道期漲過百點

美匯指數報96.26；港匯見7.8029；離岸人民幣(CNH)報6.3737；美元兌日圓企114.11；歐元企1.1308，英鎊處1.3275。金價報1,785美元。原油庫存大減，油價升逾1%，布油報74.61美元，紐油報71.63美元。道指期貨升125點。

●市後關注點

-20:00 英國央行議息結果

-21:30 美國11月建築批核及新屋動工；美國12月費城製造業指數；美國當周首次申領失業救濟人數

-22:15 美國11月工業生產

-22:45 美國12月Markit服務業採購經理指數(PMI)

-傳商湯最快下周一重啟在港招股。

●滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。

●新加坡實施新一輪樓市降溫措施，全面上調住宅印花稅。

●美國資管公司：中概股Game Over，料3年內全部退市。

●中國經濟：

-報告：內地遊戲市場今年實際銷售收入增6.4%，遜去年。

-內地推學前提升計劃，冀2025年普惠性幼兒園覆蓋率逾85%。

-內地首11個月核准84個固產投項目，投資7570億人幣。

-傳內地擴大持有民企少數特殊股權做法，滴滴正磋商。

-外國持美債金額升至新高，中國連續兩個月增持。

●IMF：去年全球債務升至1762萬億，提防加息過快風險。

●網上討論區Reddit秘密提交在美上市申請。

●半導體短缺料持續多兩年，累計經濟損失逾3.9萬億元。

●內地監管趨緊，累亞洲區今季IPO集資額跑輸全球。

●印度推百億美元半導體招商大計，傳鴻海有興趣。

●調查：四成本地企業業務狀況已返疫前水平。

●財匯局對香港會計師公會執行指明職能發表第二份評估報告。

-財匯局發布指引，甄選委任核數師應關注審計質素。

●香港明年出口增長料放緩至8%，疫情仍是最大憂慮。