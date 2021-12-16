利達資產管理：美股明年料再創新高　恒指目標25500點

全球經濟正處於復甦階段，同時推高通脹，美國聯儲局公布將每月減少購買合共300億美元資產，料明年3月底前完成退市。在加快「收水」的情況下，利達資產管理仍看好明年美股，認為當地實體經濟動力健康，且金融流動性仍充足，相信股市仍有力再創新高，料標指明年上半年目標5,000點，支持位為4,370點，約有6至10%波動，並有高單位數回報；道指料達38,250點；納斯達克100指數則上望17,300點。

利達基金經理及合夥人黃耀宗預期，聯儲將在明年5月首次加息，全年加息兩次，共加0.5厘。此外，他預期供應鏈緊張將在明年首季得到紓緩，主要由於大部分外國大型企業在業績報告上都認為，供應鏈將在明年首兩季開始改善，以及疫苗接種率上升等。

中港市場方面，同為利達基金經理及合夥人的凌卓榮預期，明年上半年恒生指數目標為25,500點，支持位為21,300點。過去一年受外圍經濟及疫情等內外夾擊，市場走勢猶如坐過山車，估值並非吸引，惟恒生指數貼近12年上升軌，中，短線技術走勢值博率不俗。

他續指，內地近年受多個監管政策影響經濟及股市表現，相信現時最壞的情況應逐漸過去，加上憧憬利好金融及貨幣政策工具將出台，預期通脹及經濟數據逐現轉向訊號。另外國內實施清零政策，在疫情反覆下或有助吸引資金流入，降準有望放鬆市場流動性，A股有望重現升浪。滬綜指數目標5,350點，支持位4,800點。