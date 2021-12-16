證監與警方打擊「唱高散貨」　聯同新加坡共拘10人

香港證監會、香港警務處、新加坡金融管理局與新加坡警察部隊，對一個組織嚴密及涉嫌於香港和新加坡進行「唱高散貨」市場操縱計劃的活躍集團採取聯合行動，亦為香港和新加坡的證券監管機構及執法部門首個就打擊跨境相關騙局的聯合行動。

證監會、警務處、新加坡金管局與新加坡警察部隊昨日(15日入)派出超過190名人員，在香港及新加坡搜查了33個處所，並於行動中拘捕了合共10名人士，包括相信是集團主腦及其黨羽，以及一些香港上市公司的高層人員。

證監會在發現該集團進行可疑交易活動並涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為罪行後，基於當中的跨境因素及涉嫌干犯的洗錢罪行的規模，將個案轉介至新加坡金管局及警務處跟進，繼而展開了是次聯合行動。

證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)表示，打擊在網上平台的投資欺詐和騙局，例如社交媒體「唱高散貨」騙局，仍然是證監會的執法工作重點。為此，證監會將繼續使用各項現存執法和監管工具並與其他本地和海外的執法機構和監管同業合作，強調「唱高散貨」是《證券及期貨條例》下的嚴重市場失當行為罪行；如涉及上市公司控股股東或高級管理層積極的參與或刻意的視而不見，有關個案將會被視為尤其嚴重。

「唱高散貨」騙局屬於操縱股票市場的手法之一。騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為地推高，然後以高價拋售股票予其他投資者。騙徒還會利用社交媒體平台誘使沒有戒備的投資者以高價買入股份，而集團成員則沽貨獲利，使無辜的受害者蒙受重大金錢損失。

證監會感謝警務處、新加坡金管局及新加坡警察部隊的協助，並將繼續與警務處反詐騙協調中心和投資者及理財教育委員會緊密合作，持續進行投資者教育工作。投資者亦應保持警惕，並作出有根據的投資決定，而不應倚賴在聊天群組中或在社交媒體平台上流傳的股票貼士。