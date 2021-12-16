市建局土瓜灣鴻福街項目55.8億元批出
2021年12月16日 17:58
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市區重建局公布，土瓜灣鴻福街/銀漢街項目經過公開招標競投後，該局決定與嘉里建設(00683)全資附屬公司Port Destiny Limited合作發展該項目，中標金額為55.878億港元。以總樓面約443,789方呎計算，撇除分紅條款等因素，每方呎樓面地價約12,591元。
市建局早前邀請34家發展商入標，並於上月截標時收到8份標書。入標財團包括恒基地產(00012)、嘉華國際(00173)、長實集團(01113)、華懋集團等，而信和置業(00083)亦與招商局置地(00978)合作入標。
資料顯示，是次為嘉里建設相隔十六年後再次投得市建局項目，對上一次為2005年奪得的西營盤第一街/第二街重建發展，即縉城峰現址。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次中標項目位處九龍市區核心地段，公司將運用建構高端住宅及與市區重建局合作的經驗，強化項目的規劃設計及商業部分的資產管理，並在設計、營造及資產管理持續引入可持續發展元素，預料項目可進一步加強集團於香港的發展優勢。
萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，項目中標價屬合理水平，將來住宅樓面達約36.98萬方呎，規模較大，設計可塑性較高。地盤位置較近地鐵站，屬於市區優質位置，預計落成後單位呎價可達2.2萬元以上。