市建局土瓜灣鴻福街項目55.8億元批出

資料顯示，是次為嘉里建設相隔十六年後再次投得市建局項目，對上一次為2005年奪得的西營盤第一街/第二街重建發展，即縉城峰現址。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次中標項目位處九龍市區核心地段，公司將運用建構高端住宅及與市區重建局合作的經驗，強化項目的規劃設計及商業部分的資產管理，並在設計、營造及資產管理持續引入可持續發展元素，預料項目可進一步加強集團於香港的發展優勢。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，項目中標價屬合理水平，將來住宅樓面達約36.98萬方呎，規模較大，設計可塑性較高。地盤位置較近地鐵站，屬於市區優質位置，預計落成後單位呎價可達2.2萬元以上。