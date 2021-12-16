紫光賣宿敵！高管舉報方案招900億國有資產流失

「半導體國家隊主力」紫光集團破產重整再生變數，事緣紫光集團董事長趙偉國認為重整方案，將直接造成734.19億元人民幣(900億港元)的國有資產流失，並已向中紀委等多部門實名舉報。

紫光集團原本議定由智路資本與建廣資產合組的財團接手，現時再生枝節，外界認為這與趙偉國早前因智路建廣與高通簽署協議，影響紫光發展不無關係。

由趙偉國實際控制、紫光集團第二大股東健坤集團發布了《關於紫光集團重整引進戰投過程中涉嫌734.19億人民幣國有資產流失的公開聲明》，其中指出國務院紫光集團現場工作組接管了所有股東的權力後，資產評估及引進戰投都被工作組「某些人把持」。紫光集團的國有資產也完全脫離財政部國資及教育部國資的監管，也就是說紫光國有資產評估工作是「某些人」意志的結果。

因此，健坤集團表示，已經向中紀委、國務院辦公廳紀檢組、財政部紀檢組、教育部紀檢組就上述國有資產流失問題，對紫光集團有限公司管理人(即原來的現場工作組)進行實名舉報，要求由財政部的專業國資機構對紫光集團的資產進行評估。

目前趙偉國是因新仇舊恨發難，抑或破產重整小組真有問題，仍有待觀望事態發展。